Napoli: c’è il via libera, Manna lo prende in Arabia

È un Manna sin da subito molto attivo per rinforzare la squadra a disposizione di Conte. E in queste ultime ore è rispuntato un nome per i partenopei

Questa volta non si vuole sbagliare nulla in casa Napoli. La delusione del calciomercato estivo è assolutamente presente nella testa di Manna, che sta sin da ora iniziando a lavorare per individuare i rinforzi giusti da dare a Conte. L’obiettivo, come spiegato in più di un’occasione, è quello di riuscire ad alzare la qualità della rosa e per farlo c’è bisogno di intervenire in tutti i reparti. Le seconde linee non stanno convincendo molto e quindi si è alla ricerca dei profili ideali.

E uno di questi potrebbe arrivare direttamente dall’Arabia. Il Napoli è pronto a muoversi in anticipo per cercare di dare il giocatore a Conte magari già nei primi giorni del calciomercato estivo. Non un compito semplice per diversi motivi, ma la volontà è comunque quella di fare un tentativo e capire cosa succederà.

Calciomercato Napoli: apertura a sorpresa, i dettagli

Il Napoli è al lavoro per rinforzare il livello la rosa a disposizione di Conte. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi considerata che la strada è lunga e può succedere praticamente di tutto. Ma in casa partenopea c’è la volontà di alzare ancora di più il livello e per questo motivo si sta cercando di individuare i profili giusti per dare al tecnico delle risorse utili per consentire di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Stando alle ultime informazioni, il Napoli sta provando a riportare in Europa Gabri Veiga. Il calciatore è all’Al-Ahli e il suo tecnico, in un’intervista ad AS, ha confermato che da parte sua c’è la volontà di vederlo in un campionato e in una squadra molto più competitiva. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà magari già a partire dalle prossime settimane.

Per il momento Veiga rappresenta una ipotesi visto che ci sono anche altri profili al vaglio del Napoli e della società. Naturalmente la volontà di Manna sarebbe quella di fare comunque un tentativo per il calciatore e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa potrà succedere.

Mercato Napoli: Veiga resta nel mirino

Il nome di Veiga resta sicuramente d’attualità in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato estivo. Il club arabo è pronto a cederlo e vedremo nelle prossime settimane se questa trattativa potrà sbloccarsi oppure no.