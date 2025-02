Napoli: colpo dalla Fiorentina, accontentato Conte

A Castel Volturno si ragiona sulla possibilità di rinforzare la rosa durante il calciomercato estivo. E non è da escludere un affare con la Viola

La Fiorentina è tra le squadre più in forma in questo momento. La squadra di Palladino, dopo un inizio di campionato non sicuramente semplice, è riuscita a cambiare il proprio passo ed ora vede il sogno Champions League più vicino. Naturalmente la stagione è ancora lunga e gli ostacolo sono dietro l’angolo. Ma non c’è nessuna intenzione di fermarsi e la qualità della rosa sta consentendo di alzare il livello.

Sono molti i calciatori che si stanno mettendo in mostra e tra loro c’è uno che interessa il Napoli ormai da tempo. I partenopei lo seguono da vicino e valutano il profilo per il calciomercato estivo. Una ipotesi non semplice per diversi motivi, ma un tentativo non è da escludere considerata anche la presenza di una clausola che potrebbe facilitare questa operazione.

Calciomercato Napoli: operazione con la Fiorentina, i dettagli

Il Napoli la prossima estate sarà assoluto protagonista sul calciomercato. L’obiettivo del club è sicuramente quello di alzare il livello della rosa a disposizione di Conte e saranno diversi i ruoli che dovranno essere rinforzati. Tra loro sicuramente il reparto offensivo dove c’è qualche evidente difficoltà sia nei numeri che negli uomini.

E attenzione alla possibilità di sondare il terreno per Kean. L’attaccante sta facendo molto bene con la Fiorentina e già in passato il suo nome era stato accostato al Napoli in ottica calciomercato estivo. Una operazione non semplice considerata la concorrenza e il fatto che la Fiorentina è sempre una bottega molto cara, ma c’è una clausola rescissoria di 52 milioni che potrebbe consentire comunque ai partenopei di avere la meglio sulla concorrenza.

La cessione di Osimhen potrebbe consentire al Napoli di poter riuscire a piazzare il colpo Kean durante il calciomercato estivo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La stagione è assolutamente lunga e quindi non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se l’attaccante potrà vestire la maglia azzurra.

Mercato Napoli: ipotesi Kean per l’attacco

Il Napoli potrebbe puntare forte su Kean durante il calciomercato estivo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni, ma le prestazioni dell’attaccante sono sotto la lente d’ingrandimento di Manna e vedremo cosa succederà.