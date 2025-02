Inter-Inzaghi: addio improvviso, decisivo il Napoli

La sconfitta contro la Fiorentina ha segnato un po’ i nerazzurri. Si ritorna a parlare della possibilità di una separazione con il tecnico. I dettagli

Il Napoli ha guardato con attenzione la partita dell’Inter contro la Fiorentina. I partenopei speravano in un passo falso per evitare l’aggancio e così è stato. Una sconfitta che ha segnato molto l’ambiente nerazzurro. Le critiche nei confronti del tecnico non sono mancate subito dopo la sconfitta e si è ritornati a parlare anche della possibilità di un addio del piacentino. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Secondo quanto riferito da cm.it, non è da escludere un addio improvviso di Inzaghi all’Inter e in questo caso un ruolo decisivo lo potrebbe avere il Napoli di Conte. Naturalmente la speranza del club nerazzurro è che non si arrivi ad una separazione con il tecnico, ma non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione.

Inter: Inzaghi verso l’addio, c’entra il Napoli

La debacle dell’Inter in casa della Fiorentina ha segnato molto l’ambiente nerazzurro. Ad Appiano Gentile si aspettavano un match molto difficile, ma alla fine si è rivelato completamente differente l’esito del match. Un ko che potrebbe essere salutare anche per alzare un pochino l’attenzione e non dare nulla per scontato.

Inzaghi è pronto a chiedere ai suoi di alzare un livello per consentire di poter andare a caccia dello Scudetto. Naturalmente lasciare punti per strada potrebbe essere decisivo per il primo posto e quindi in casa Inter ci si attende di poter alzare il livello. La testa in questo momento è sicuramente rivolta al 2 marzo nello scontro diretto contro il Napoli, ma prima ci sono delle partite importanti da giocare e da vincere per dare un segnale al campionato.

Ma se questo non dovesse avvenire non è da escludere che si arrivi ad un addio con Inzaghi. In caso di mancato Scudetto, l’ipotesi di una separazione tra l’Inter e il tecnico piacentino è assolutamente da tenere in considerazione. E quindi il Napoli è destinato ad essere decisivo per il club meneghino.

Inter: lo Scudetto salva Inzaghi?

Il passo falso contro la Fiorentina è un primo campanello d’allarme ed ora si spera di poter alzare ancora di più il livello per provare ad andare allo Scudetto. Un traguardo che potrebbe consentire ad Inzaghi di restare sulla panchina dell’Inter anche la prossima stagione.