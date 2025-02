Napoli: Conte preoccupato, spunta un dato allarmante

In casa partenopea è arrivato il momento di pensare al campionato. Ma c’è un dato che inizia a mettere in ansia il tecnico leccese

Il Napoli è pronto a dare l’assalto allo Scudetto. La sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina permette agli azzurri di poter guardare con maggiore fiducia al futuro. L’aggancio è stato scongiurato ed ora si dovrà iniziare a pensare a non perdere punti per strada in ottica 2 marzo. Il giorno dello scontro diretto è segnato in rosso sul calendario e la speranza è quella di riuscire ad arrivare a quella data con un vantaggio importante.

Intanto, però, spunta un dato che preoccupa molto Antonio Conte e il Napoli. Secondo quanto riferito da La Repubblica, sono gli ultimi in Serie A e questo rappresenta sicuramente una brutta notizia per quanto riguarda i partenopei. C’è assolutamente bisogno di lavorare per cercare di riuscire a risolvere il problema e alzare il livello della rosa.

Napoli: scatta il campanello d’allarme, i dettagli

Per riuscire a conquistare lo Scudetto c’è bisogno di tutta la rosa a disposizione. È questo il sunto che si può fare dell’analisi del quotidiano italiano sul Napoli. Contro la Roma un dato in particolare ha richiamato l’attenzione e ha lanciato un piccolo campanello d’allarme rispetto al passato.

Il Napoli ha corso meno della Roma ed è la prima volta che i partenopei non riescono a percorrere la stessa distanza o addirittura maggiore rispetto al suo diretto avversario. Davvero un qualcosa di particolare, ma che può risalire ad una gestione di rosa inedita da parte di Conte. Gli azzurri sono gli ultimi in Serie A per quanto riguarda le sostituzioni prima del 75′. Questo significa che la squadra inizia comunque ad accusare un po’ di stanchezza e c’è bisogno di un cambio di passo anche da questo punto di vista se si vuole pensare di fare qualcosa di grande.

Naturalmente il calciomercato non aiuta Conte. Ora il tecnico del Napoli dovrà trovare una soluzione per consentire ai partenopei di ritornare ancora una volta a correre più dell’avversario e alzare il livello della squadra e competere per arrivare allo Scudetto.

Il Napoli è stanco?

La partita contro la Roma potrebbe essere un semplice episodio, ma in casa Napoli c’è sicuramente un piccolo allarme e vedremo se con l’Udinese ci sarà una conferma oppure i partenopei ritorneranno a correre più dell’avversario.