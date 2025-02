Napoli: arriva il vice Lukaku, intreccio con Kane

I partenopei continuano a lavorare sul sostituto del belga. Possibile un intreccio con l’attaccante inglese: ecco i dettagli dell’operazione

È un Napoli che inizia a pensare al futuro. Il calciomercato invernale si è concluso da poco, ma Manna non ha intenzione di abbassare la guardia e proverà sin da subito a intavolare alcune trattative. L’obiettivo è quello di dare a Conte dei giocatori giusti per alzare il livello della rosa e naturalmente ambire ad un traguardo importante come quello dello Scudetto anche la prossima stagione.

Da qui la necessità di portare a Napoli giocatori di livello e uno potrebbe arrivare grazie a Kane. Il bomber inglese a sorpresa è destinato a lasciare il Bayern Monaco e a questo punto non è da escludere un coinvolgimento anche dei partenopei in questo giro di attaccanti in ottica calciomercato estivo. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: valzer degli attaccanti, c’entra Kane

Il Napoli è alla ricerca di un vice Lukaku. Simeone non ha pienamente convinto e per questo motivo si sta lavorando per individuare un profilo in grado di alzare il livello della qualità. Conte si attende giocatori che possano dare una mano sia in Italia che in Europa e c’è un nome che nelle ultime ore ha presto quota in casa partenopea.

Il Napoli, infatti, starebbe continuando a seguire da vicino Zirkzee e un aiuto è destinato ad arrivare da Kane. Secondo le informazioni di fichajes.net, l’inglese sarebbe finito nel mirino del Manchester United e il suo arrivo naturalmente libererebbe l’olandese. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che la strada fino alla prossima estate è molto lunga. Ma i partenopei assistono con attenzione a questa ipotesi di calciomercato e sperano di poter riportare l’ex Bologna in Italia.

La volontà del Napoli è sicuramente quella di provare ad arrivare ad una soluzione per dare Zirkzee a Conte nel prossimo calciomercato e la carta Kane è destinata ad essere quella giusta. Naturalmente la strada fino alla prossima estate è molto lunga e non sono esclude delle sorprese.

A sorpresa Kane potrebbe liberare Zirkzee nel prossimo calciomercato. Il Napoli resta alla finestra ed è pronto ad approfittare di qualsiasi occasione per regalare l’olandese a Conte e rinforzare il proprio reparto offensivo.