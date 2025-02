Calciomercato: si sblocca Pellegrini, c’è la conferma da Roma

Il capitano giallorosso continua ad essere un caso. E il contratto in scadenza nel 2026 lo porta ad essere un uomo mercato in ottica estiva

La nuova avventura di Ranieri sta sicuramente dando delle risposte molto positive, ma ci sono diverse cose da verificare a partire dalla situazione Pellegrini. Il centrocampista, dopo un inizio 2025 positivo, ha fatto un grande passo indietro ed ora il suo nome ritorna ad essere tra quelli più in discussione.

Secondo le ultime informazioni di Tuttosport, la situazione di Pellegrini è in continuo aggiornamento. Il contratto è in scadenza nel 2026 e, senza rinnovo, l’ipotesi di una partenza durante il calciomercato estivo non è assolutamente da escludere. Naturalmente la stagione è ancora molto lunga e in casa giallorossa ci sono diverse novità in arrivo (a partire dall’allenatore ndr). Ma il futuro del centrocampista giallorosso è destinato a tenere banco ancora per diverso tempo e vedremo quali saranno le scelte delle parti interessate.

Mercato: Pellegrini saluta la Roma, i dettagli

Lorenzo Pellegrini è pronto a dire addio alla Roma. Il centrocampista era ad un passo dal trasferimento al Napoli, ma poi le ultime prestazioni hanno portato i giallorossi a confermarlo nella speranza di poter avere un giocatore completamente nuovo. Così, però, non è stato e siamo arrivati davanti ad un bivio considerato il contratto in scadenza nel 2026. Da parte dei capitolini non c’è alcuna intenzione a perderlo a parametro zero.

Per questo motivo, secondo le informazioni di Tuttosport, il suo addio durante il calciomercato estivo non è assolutamente da escludere e il Napoli resta ad oggi alla finestra. Conte apprezza molto la duttilità di Pellegrini e il contratto in scadenza nel 2026 consentirebbe anche di non dover spendere molto. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che a Trigoria c’è una situazione in continua evoluzione e potrebbero esserci delle sorprese importanti.

Il cambio allenatore, infatti, potrebbe portare ad una conferma di Pellegrini. In questo momento il giocatore è in forte bilico e il Napoli resta alla finestra. Se non ci dovesse essere il rinnovo, Manna è pronto ad affondare il colpo.

Pellegrini-Napoli: discorso rinviato in estate?

Il discorso tra Pellegrini e Napoli potrebbe essere stato rinviato all’estate. Il centrocampista piace da tempo a Conte e al termine del campionato il discorso è destinato ad essere ripreso soprattutto se non dovesse arrivare il rinnovo prima dell’inizio del calciomercato estivo.