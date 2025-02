Napoli: affare in Serie A, è lui l’erede di Kvara

Prosegue la ricerca forsennata di Manna per il post georgiano. Okafor in questo momento sembra essere semplicemente un rimpiazzo in vista dell’estate

In casa Napoli si lavora sul calciomercato. Il passo falso nella sessione invernale ha leggermente segnato Manna, che ora non vuole farsi trovare impreparato e sta già sondando diversi terreni per capire la fattibilità delle operazioni. In queste ultime ore, come riportato da Areniello, sta riprendendo quota l’ipotesi di un affare in Serie A.

Naturalmente per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e la strada fino al calciomercato è molto lunga. Ma le idee sono davvero chiare e per questo motivo Manna è pronto a fare sul serio sin da subito. Vedremo se questa trattativa riuscirà a decollare sin dai primi giorni di calciomercato e il Napoli avrà il suo erede di Kvaratskhelia oppure bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di trovare il vice Neres.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, i dettagli

Il Napoli durante il calciomercato invernale ha sondato diversi nomi (alcuni anche senza successo ndr) e non è da escludere che diversi profili possano tornare ancora una volta in auge per i partenopei al termine del campionato. Una ipotesi da tenere in considerazione vista la necessità di alzare il livello della rosa.

E tra i nomi che il Napoli potrebbe sondare durante il calciomercato estivo c’è anche quello di Zaccagni. L’esterno della Lazio sarebbe pronto a valutare la proposta di Conte dopo il secco no arrivato in estate. Una trattativa non semplice da sbloccare per diversi motivi, ma Manna starebbe lavorando sin da ora per convincere il calciatore. Da parte di Lotito, come ben sappiamo, la massima apertura davanti ad una cifra importante che potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

La volontà del Napoli è comunque quella di fare un tentativo per portare Zaccagni alla corte di Conte durante il prossimo calciomercato estivo. Resta da capire se ci saranno le condizioni per arrivare alla fumata bianca oppure si assisterà ad un cambio di obiettivo.

Mercato Napoli: Zaccagni resta nel mirino

Zaccagni in questo momento resta un obiettivo del Napoli in ottica calciomercato estivo. Non una operazione semplice, ma la volontà è quella di fare un tentativo per capire meglio la possibilità di fare un colpo simile sin da subito.