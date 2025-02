Blitz improvviso, prendono Osimhen ad 80 milioni

La situazione del nigeriano continua ad essere al centro di diverse voci. Una squadra sembra aver rotto gli indugi, ma c’è un problema

Ultimi mesi al Galatasaray e poi il ritorno al Napoli per Osimhen. I turchi stanno cercando in tutti i modi di riscattarlo, ma per il momento la trattativa fatica a decollare. I partenopei non hanno intenzione di scendere al di sotto della clausola rescissoria e i giallorossi, almeno per ora, non sono arrivati a quella cifra. Tutto questo rende praticamente complicato una sua permanenza nella squadra attuale.

Ma, stando all’edizione odierna di Cronache di Napoli, presto un’altra squadra potrebbe bussare alle porte di Manna per Osimhen in ottica calciomercato estivo. Sarebbe pronta una proposta importante di 80 milioni. Cifra che porterebbe il Napoli ad aprire al trasferimento del nigeriano, ma c’è un altro problema da tenere in considerazione e che non rende assolutamente facile questa operazione. Ecco i dettagli.

Calciomercato Napoli: vogliono Osimhen, pronta l’offerta

Le prestazioni di Osimhen non stanno sicuramente passando inosservate e sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino soprattutto in ottica estiva. Il Napoli, forte della clausola rescissoria di 75 milioni, attende fiducioso e spera di poter riuscire a chiudere nel minor tempo possibile il tutto per avere il tesoretto da reinvestire in entrata.

E, secondo il quotidiano campano, il Napoli potrebbe cedere Osimhen anche ad una cifra superiore a quella detta in precedenza. L’Al-Ahli, infatti, avrebbe pronta una offerta da 80 milioni per piazzare il colpo di calciomercato del nigeriano. Nessuna chiusura da parte dei partenopei, ma per il club saudita il difficile è convincere proprio il giocatore. La volontà del bomber del Galatasaray è quella di ritornare in un campionato competitivo in Europa e, almeno per ora, l’Arabia resta un qualcosa di quasi impossibile. Poi naturalmente la strada fino a giugno è lunga e tutto può succedere.

Ma Osimhen spinge per restare in Europa e l’Al-Ahli per adesso può aspettare. Naturalmente il Napoli resta alla finestra e aspetta di capire le scelte del diretto interessato in ottica calciomercato estivo. Ma una cosa è certa: non c’è intenzione di scendere al di sotto dei 75 milioni.

Mercato: Osimhen attende le big europee

Victor Osimhen attende le big europee in vista dell’estate. Per la prossima sessione di calciomercato la volontà del calciatore è molto chiara e per questo motivo l’Al-Ahli dovrà aspettare l’evoluzione dell’estate prima magari di ritornare in pressing per il bomber nigeriano.