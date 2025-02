Napoli: nuovo bomber per Conte, lo porta Osimhen

I partenopei proseguono la ricerca del vice Lukaku. Attenzione alla possibilità di piazzare un colpo davvero a sorpresa grazie alla cessione del nigeriano

Il calciomercato invernale ormai è solo un brutto ricordo per il Napoli. Manna in conferenza stampa ha fatto il mea culpa ed ora è al lavoro per accontentare Conte. Il malumore del tecnico su alcune decisioni non si può assolutamente nascondere, ma c’è anche la volontà da parte della società di fargli tornare un po’ di serenità. Per questo motivo si sta già ragionando su come andare a rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore sin dalla prossima stagione.

L’obiettivo, come spiegato in più di un’occasione, è sicuramente quello di alzare il livello e si sta iniziando a ragionare su quali giocatori portare a Napoli durante il calciomercato estivo. C’è un nome che stuzzica molto l’idea di Manna e di Conte e la cessione di Osimhen potrebbe facilitare l’operazione. Naturalmente non è un affare semplice e per questo motivo bisognerà attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: colpo in attacco, i dettagli

È un Napoli molto attivo sul calciomercato sin da subito. Questa volta Manna non si vuole far trovare impreparato e, soprattutto, non ha assolutamente alibi. I 150 milioni di euro della doppia cessione di Kvaratskhelia e Osimhen dovranno essere utilizzati e i partenopei potrebbero decidere di piazzare un colpo da 90 in attacco.

Secondo le informazioni di Konur, durante la prossima sessione di calciomercato lo Sporting abbasserà a 70 milioni il prezzo di Gyokeres. Una mossa destinata a far ragionare il Napoli sulla possibilità di andare il calciatore svedese. Non una opzione facile vista la folta concorrenza, ma un pensierino a Castel Volturno lo si sta facendo soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Osimhen nelle prime settimane della sessione. In quel caso, infatti, ci sarebbe l’opportunità di avere un tesoretto per andare ad anticipare la concorrenza.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che la strada fino a giugno è molto lunga. Ma Gyokeres potrebbe presto balzare in pole position nei desideri del Napoli soprattutto se ci dovesse essere un abbassamento del prezzo da parte dello Sporting.

Mercato Napoli: Gyokeres il sogno dell’estate?

Gyokeres potrebbe trasformarsi il sogno di calciomercato della prossima estate del Napoli. Per adesso siamo nel campo delle suggestioni, ma se il prezzo si dovesse abbassare, allora non è da escludere un tentativo dei partenopei per strapparlo alla concorrenza.