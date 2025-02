Napoli: Conte ha deciso, esclusione a sorpresa

Il calciomercato è ormai un ricordo in casa partenopea. L’obiettivo del club è quello di pensare solamente al campionato e non lasciare punti per strada

È un Napoli che ora ha la testa rivolta solamente al campionato. Il calciomercato è stato messo alle spalle e per gli azzurri l’obiettivo è quello di fare il massimo in questa seconda parte di stagione. Si proverà a non perdere terreno e a mettere i bastoni fra le ruote all’Inter almeno fino allo scontro diretto del 2 marzo. Una data che potrebbe preannunciarsi decisiva per il futuro della corsa Scudetto.

Naturalmente Conte sarà chiamato a fare delle scelte importanti per consentire al Napoli di dare sempre il massimo e non è da escludere che si arrivi ad una bocciatura eccellente in futuro. Secondo le informazioni di Sky Sport, c’è un giocatore in forte crescita e a questo punto toglierlo dal campo diventa molto difficile. Naturalmente la strada è lunga e vedremo come si comporterà il tecnico.

Napoli: rivoluzione Conte, bocciatura a sorpresa

In queste ultime settimane le scelte di Conte sono state forzate anche a causa di infortuni. E proprio questo ha permesso ad un giocatore di mettersi in mostra. Quindi non è da escludere che il tecnico decida comunque di puntare su di lui nonostante il rientro del titolarissimo.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, Buongiorno è pronto al rientro, ma in questo momento togliere Juan Jesus dall’undici del Napoli non è assolutamente facile. Tanto che si sta parlando addirittura di un rinnovo per il brasiliano. Naturalmente l’ex Torino rappresenta una sicurezza e quindi prima o poi ritornerà al suo posto. Ma possibile non un qualcosa di imminente. Ovvero che contro l’Udinese in campo ci sarà ancora l’ex Inter. Una situazione che in casa partenopea è già stata vissuta in passato.

Da Gilmour a Spinazzola, sono diversi le seconde linee che hanno dimostrato di poter essere titolare. Naturalmente Buongiorno presto riprenderà il suo posto, ma Juan Jesus non lo ha sicuramente fatto rimpiangere.

Juan Jesus convince: Buongiorno in panchina contro l’Udinese?

Juan Jesus in queste partite ha convinto e contro l’Udinese potrebbe continuare a giocare titolare con Buongiorno in panchina. Una scelta forte, ma sicuramente meritata da parte del brasiliano. Vedremo se ci sarà un cambio di strategia in futuro oppure l’ex Inter metterà in forte difficoltà Conte e il centrale italiano nelle partite del Napoli.