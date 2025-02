Napoli: affare con l’Udinese, l’annuncio

I partenopei continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. Non è da escludere in futuro un colpo a sorpresa dal club friulano

La delusione si respira a Castel Volturno. Nonostante da parte di Conte non ci sia stato un intervento e Manna ha confermato che i programmi non sono cambiati, c’è la certezza che qualcosa durante il calciomercato non ha funzionato come ci si aspettava ed ora bisognerà intervenire in più di un reparto. In estate il Napoli è destinato a prendersi la scena con diversi movimenti e uno potrebbe arrivare dall’Udinese.

Già nelle scorse settimane qualche sondaggio con il club friulano senza, però, essere riusciti ad arrivare alla fumata bianca. Durante il calciomercato estivo, però, non è da escludere che si possa bussare ancora una volta alla porta dell’Udinese. C’è un calciatore che piace molto ai partenopei da tempo e vedremo se si potrà arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Napoli: colpo in Serie A, i dettagli

È un Napoli che inizia a pensare al futuro e per farlo Manna deve iniziare a chiudere nel giro di davvero poco tempo alcuni colpi di assoluto livello. L’obiettivo del club è sicuramente quello di alzare la qualità presente in rosa e ci sono diversi movimenti in programma. A partire dal vice Lukaku.

Simeone è destinato a partire entro la prossima sessione e uno dei nomi valutati dal club è quello di Lucca. Il centravanti dell’Udinese piace davvero tanto al Napoli e Manna anche se non sarà semplice riuscire a prenderlo durante il calciomercato estivo. La volontà del club friulano è sicuramente quello di riuscire a guadagnare una cifra importante e per questo motivo è alto il rischio di sforare i parametri imposti dal club partenopeo. Comunque non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se ci potrà essere oppure no una apertura in questo senso.

Intanto da Udine confermano che l’attaccante è pronto al grande salto. Il vicepresidente ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato di un giocatore completo e in grado di essere decisivo in qualsiasi momento della partita. Il Napoli è pronto ad osservarlo da vicino e vedremo cosa succederà in ottica calciomercato estivo con Lucca.

Mercato Napoli: Lucca resta un obiettivo

Lucca in questo momento resta un obiettivo di calciomercato del Napoli. Non semplice da raggiungerlo per diversi motivi, ma da parte di Manna c’è comunque l’intenzione di fare un tentativo per sondare il terreno.