Calciomercato, colpo Keita in Serie A: l’annuncio

Il calciomercato non finisce mai. Arriva in Serie A da svincolato Keita Balde, ex Sampdoria ed Inter: ecco la sua nuova avventura, l’intreccio decisivo

Pochi minuti fa è arrivata l’ultim’ora di calciomercato per le visite mediche di Keita Balde in Serie A. Ha vissuto stagioni importanti in Italia per poi volare all’Espanyol e poi al Sivasspor: ora non vede l’ora di firmare ufficialmente il suo nuovo contratto con il club italiano.

Saranno ore decisive per conoscere la prossima squadra di Keita Balde: in questi minuti sta svolgendo le visite mediche in Serie A. La firma potrebbe essere ufficiale nelle prossime ore: ora si allenerà per qualche giorno prima di prendere la decisione definitiva con il club italiano. La mossa decisiva è arrivata a sorpresa con l’ingaggio dell’esperto attaccante che vanta una grande esperienza: ora proverà a contribuire alla salvezza.

Calciomercato, visite mediche per Keita Balde: la decisione

Ecco la mossa strategica per conoscere la sua prossima squadra. Keita Balde potrebbe tornare a giocare da protagonista in Italia: scopriamo tutti i dettagli dell’operazione a sorpresa in Serie A.

Come svelato dal giornalista, Gianluca Di Marzio, il Monza ha preparato a sorpresa le visite mediche in corso per Keita Balde. A partire da oggi inizierà ad allenarsi per qualche giorno, poi il club lombardo deciderà se tesserarlo da svincolato. Saranno ore decisive per conoscere la sua forma fisica prima di scendere in campo in partite ufficiali a disposizione di Bocchetti.

Un momento importante per rimettersi subito al lavoro: negli ultimi giorni è stato nuovamente al centro di bufere gossip tra l’intreccio amoroso tra Wanda Nara e Icardi. Ora vuole tornare a pensare soltanto al campo per gonfiare subito la rete regalando nuove vittorie al Monza.

La stagione della squadra lombarda non è iniziata nel migliore dei modi con Alessandro Nesta, esonerato poche settimane fa. Al suo posto Galliani ha chiamato Bocchetti, ma le vittorie non arrivano: ora il Monza rischia davvero la retrocessione in Serie B. Ora proverà a contribuire a suon di gol per la salvezza del club italiano: non sarà facile risalire in classifica con la situazione non ottimale a febbraio. La firma arriverà dopo i primi allenamenti con Bocchetti, che prenderà la decisione definitiva insieme a Galliani. Una nuova mossa a sorpresa di calciomercato che continua senza sosta per gli svincolati.