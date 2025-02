Ex Napoli, la nuova squadra di Mazzarri: destinazione esotica

Walter Mazzarri non vede l’ora di tornare ad allenare: nuova destinazione per l’ex Napoli, ecco la mossa a sorpresa con la decisione definitiva

L’ex allenatore del Napoli è pronto per iniziare una nuova avventura con la decisione ufficiale che arriverà nelle prossime ore. Ecco la nuova destinazione da urlo: un momento decisivo per iniziare così la sua prossima esperienza.

L’ex allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha vissuto mesi infernali alla guida degli azzurri: un ritorno in panchina davvero da dimenticare dopo gli anni d’oro sulla panchina del Napoli. Ecco la nuova mossa a sorpresa per prendere subito la decisione per il futuro: ecco la mossa a sorpresa con l’annuncio decisivo.

Per tanti anni è stato un punto di riferimento per il calcio italiano con la sua difesa a 3 che profumava di modernità: a poco a poco i due quinti sono diventati attaccanti come Maggio autore di gol decisivi anche in Champions League. L’asse con Paolo Cannavaro è stata decisiva per mettere in difficoltà le difese avversarie con i lanci lunghi dell’ex capitano azzurro. Ora volerà altrove per ritrovare quella serenità ormai perduta.

Napoli, Mazzarri ha deciso: ecco dove allenerà

L’ex allenatore azzurro non vede l’ora di tornare protagonista: spunta la nuova destinazione esotica. Le prossime ore saranno decisive per conoscere la sua prossima squadra.

Come svelato dal giornalista di Tasnim, Hatam Shiralizadeh, l’Esteghlal è in trattativa con l’ex allenatore del Napoli Walter Mazzarri. Non ci sono problemi finanziari, ma la preoccupazione principale per l’allenatore italiano è la durata del contratto. In lizza ci sono anche José Peseiro e Roger Schmidt per la panchina dell’Esteghlal. La destinazione in Iran potrebbe essere decisiva per rivederlo subito in panchina dopo l’esonero del presidente De Laurentiis.

Il Napoli lo aveva richiamato dopo l’esonero di Rudi Garcia per riportare in alto la squadra azzurra: il presidente De Laurentiis fu costretto ad esonerarlo a sua volta per chiamare l’ex vice di Sarri Francesco Calzona, attuale Ct della Nazionale slovacca. Un giro immenso per poi terminare la stagione per rivoluzionare tutto in estate con l’arrivo del condottiero Antonio Conte.

L’addio all’Italia per Mazzarri che è pronto ad iniziare la sua nuova avventura: la Serie A resterà un bel ricordo tranne gli ultimi mesi alla guida degli azzurri. Ormai ci siamo per conoscere subito la sua decisione definitiva per iniziare un nuova avventura.