Napoli, speranza Olivera: la data del ritorno in campo

Mathias Olivera continuerà la sua avventura in maglia azzurra come rivelato dal ds Manna. Ora è ai box per infortunio: cerchiata la data sul calendario, c’è una speranza

Nessun problema a livello contrattuale per il terzino uruguaiano del Napoli: vestirà ancora per tante stagioni la maglia azzurra. Il ds Manna vorrebbe così chiudere subito per il rinnovo del giocatore azzurro. Il terzino uruguaiano sta recuperando dall’infortunio rimediato contro l’Atalanta: ecco la mossa decisiva per rivederlo subito in campo.

La dirigenza partenopea è al lavoro per prolungare il contratto di Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano vorrebbe così essere protagonista ancora in maglia azzurra come rivelato dal ds Giovanni Manna. L’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni. Ora è ai box per infortunio dopo il problema muscolare che gli ha impedito di scendere in campo contro Verona, Juventus e Roma.

Nel frattempo Conte ha valorizzato Leonardo Spinazzola che era pronto anche a dire addio a gennaio per giocare da protagonista: ora è pronto a sognare in grande.

Napoli, la mossa a sorpresa di Olivera: ecco quando torna in campo

Il ds Manna vorrebbe subito chiudere per il rinnovo contrattuale del giocatore uruguaiano: saranno mesi decisivi per conoscere le prossime mosse strategiche di calciomercato in casa Napoli.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Olivera sarà titolare per la sfida contro l’Inter ma spera di rientrare il prima possibile. Spinazzola è pronto ad essere ancora protagonista in maglia azzurra dopo il gol segnato alla Roma: un momento entusiasmante per il terzino azzurro che è tornato in una condizione psico-fisica ottimale.

La dirigenza partenopea continuerà a monitorare attentamente la situazione dei rinnovi contrattuali. Olivera sicuramente tornerà in campo contro l’Inter per la sfida Scudetto. Saranno settimane decisive anche per apporre la firma ufficiale sul nuovo contratto: il ds Manna è al lavoro anche per la situazione Alex Meret in scadenza contrattuale nel 2025.

Il Napoli cercherà così di prepararsi al meglio per la gara contro l’Inter: Buongiorno tornerà in campo domenica per la sfida contro l’Udinese. Ecco la mossa decisiva di Conte che cercherà di avere tutti a disposizione per la sfida Scudetto contro i nerazzurri guidati da Antonio Conte. Ormai ci siamo per la resa dei conti per cercare di trionfare in campionato: spunta tutta la verità per il ritorno in campo di Olivera.