Napoli, Veiga non si sblocca: il piano B a centrocampo

Il Napoli è pronto a chiudere subito per i prossimi colpi. Spunta il piano B a centrocampo: Veiga è sempre un profilo molto ambito in casa azzurra, ecco la soluzione per l’estate

Gabri Veiga è stato ad un passo dal Napoli due estati fa, ma il suo nome compare sempre sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna. Il club saudita non lo lascerà partire così facilmente, ma il ds azzurro ha già in mente il piano B a centrocampo.

La dirigenza partenopea è al lavoro per costruire la rosa dei sogni per Antonio Conte. C’è stata tanta delusione a gennaio per il mancato arrivo di un profilo da urlo come post Kvara. Soltanto nell’ultimo giorno di calciomercato il ds Manna è riuscito ad avere la meglio per chiudere Okafor: con l’imminente qualificazione alla prossima Champions League, il Napoli è pronto a chiudere già diversi colpi prenotandoli già a febbraio.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: arriva subito a centrocampo

Saranno mesi intensi in casa azzurra per costruire la rosa del futuro. Il ds Manna ha già le idee chiare per chiudere subito per i prossimi colpi del Napoli: ecco la mossa a sorpresa.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gabri Veiga è sempre nel mirino del Napoli dopo il suo trasferimento dal Celta Vigo all’Al-Ahil. Il club saudita non ha intenzione di liberarlo in estate: così spunta sempre il piano B di Manna per il centrocampo di Conte. Georgiy Sudakov, classe 2002, potrebbe vestire subito la maglia azzurra, ma la sua valutazione è di circa 50 milioni di euro: lo Shakhtar ha intenzione di massimizzare dalla cessione della stella ucraina.

Il ds Manna proverà a chiudere subito per i prossimi colpi: ecco la mossa a sorpresa in vista della prossima stagione. Il Napoli sarà protagonista in Champions League per vivere nuovamente serate magiche in giro per l’Europa. Conte sarà ben saldo in panchina per iniziare così a fare la voce grossa in campo internazionale: Sudakov resta un profilo molto ambito dai maggiori club europei.

Saranno mesi intensi per arrivare alla chiusura definitiva: il Napoli sogna in grande per arrivare ad esere molto apprezzato in campo europeo. Ecco la volontà del ds Manna: ormai ci siamo per l’affare decisivo a centrocampo.