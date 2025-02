Napoli, addio Mario Rui: ha firmato già

Mario Rui è pronto a tornare in campo dopo i mesi terribili vissuti in maglia azzurra. Dallo Scudetto con il Napoli all’addio: da free agent può firmare subito

Saranno ore frenetiche per conoscere la prossima squadra di Mario Rui. Il terzino portoghese è pronto a volare altrove: spunta la mossa a sorpresa dopo l’addio al Napoli. Non è stato mai impiegato da Conte visto che non faceva parte della lista della Serie A: a gennaio ha concordato con la società partenopea la rescissione contrattuale.

Un momento decisivo per tornare subito in campo. Mario Rui freme per essere nuovamente protagonista sul terreno di gioco dopo gli anni da urlo con il Napoli. La decisione del terzino portoghese è avvenuta poche settimane fa con la rescissione contrattuale: ora è pronto per la nuova destinazione. Una voglia pazzesca di tornare a sentirsi un vero e proprio calciatore: per anni è stato un simbolo della squadra azzurra fino alla rottura totale con il club partenopeo. A gennaio è arrivata la rescissione contrattuale per liberarsi definitivamente dal Napoli.

Napoli, la nuova squadra di Mario Rui: la verità

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Mario Rui si sta avvicinando a Atlanta United come free agent. Per il terzino portoghese è stato offerto un contratto fino a dicembre 2026: la firma potrebbe arrivare nelle prossime ore per disegnare ancora cross e traversoni come un tempo. Da sei mesi non ha mai fatto attività a livello agonistico allenandosi in disparte a Castel Volturno: ora potrebbe volare così in MLS per un cambio di vita globale.

Ora il terzino portoghese potrebbe tornare alla normalità sentendosi un vero e proprio calciatore. Ormai ci siamo per conoscere così la sua prossima squadra: l’Atlanta United vorrebbe subito chiudere l’affare per il terzino portoghese che vanta un’esperienza europea da urlo. Per anni è stato uno dei migliori terzini della Serie A regalando tanti assist ai propri compagni: un regista offensivo formando un triangolo con Hamsik ed Insigne che resterà nella storia del Napoli.

Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità per iniziare così la sua nuova avventura. Il presidente De Laurentiis l’ha liberato senza problemi dopo la rottura anche con il suo procuratore storico Mario Giuffredi. In estate avrebbe rifiutato numerose destinazioni visto che Conte aveva deciso che non faceva più parte del progetto del Napoli.