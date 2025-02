Napoli, non basta la clausola per Osimhen: le cifre per l’Italia

Osimhen è pronto a volare in alto ancora una volta. In estate arriverà l’addio a titolo definitivo: non può bastare la clausola da 75 milioni

L’attaccante di proprietà del Napoli, Victor Osimhen, potrebbe volare subito in Serie A. La Juventus lo continua a seguire, ma la cifra da 75 milioni può non bastare. Spunta il nuovo valore in vista della prossima stagione:

La cessione di Osimhen arriverà a titolo definitivo al termine della stagione. L’attaccante nigeriano è pronto a dire addio al Napoli dopo la sua cessione in prestito al Galatasaray: è tornato ad essere protagonista con la squadra turca. Spunta un nuovo intreccio decisivo per sognare in grande: la clausola da 75 milioni può non bastare per ingaggiare uno dei più forti attaccante d’Europa.

Napoli, la mossa a sorpresa di ADL: le cifre precise

Con la maglia del Napoli ha contribuito alla vittoria dello Scudetto per poi rompere tutti i rapporti con il presidente De Laurentiis. Ha rischiato di stare sei mesi fuori rosa, ma alla fine è arrivata la soluzione lampo per volare ad inizio settembre in Turchia. Il ds Manna ora cercherà di capire i margini di una cessione in Italia: la clausola di 75 milioni è valida solo per l’estero, ma per averlo subito a giugno la Juventus dovrà dialogare in prima persona con De Laurentiis e Manna.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Galatasaray è arrivato ad offrire 65 milioni per acquistarlo a titolo definitivo a gennaio. Il Napoli ha deciso di posticipare il suo addio soltanto in estate: ecco la mossa a sorpresa per massimizzare dalla sua cessione. Non si arriverà ai 120 milioni come inizialmente aveva stabilito il club partenopeo, ma la clausola potrebbe fruttare di più.

Osimhen continua a segnare gol importanti anche in Europa: un attaccante di spessore per la big italiana. Il ds Giuntoli lo conosce molto bene dai tempi di Napoli e lo avrebbe messo nel mirino per il post Vlahovic. Sarà un’estate ricca di colpi di scena per ambire a grandi palcoscenici: saranno mesi decisivi per prendere la miglior decisione possibile. Il ds Manna è pronto a programmare subito la prossima stagione per puntare sempre più in alto massimizzando dalla cessione dell’attaccante nigeriano. Ormai ci siamo per chiudere subito l’affare per l’addio di Osimhen.