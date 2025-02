Napoli, la cifra clamorosa del ricatto di Kvara – Repubblica

L’addio di Kvara era già nell’aria dalla scorsa estate, ma a gennaio il ds Manna ha svelato che non c’è stato modo di trattenerlo. Ecco la cifra clamorosa in caso di mancato accordo: ecco il ricatto

Il Napoli è stato ricattato in questi mesi dalla situazione di Kvara. Il talento georgiano aveva già deciso da tempo di andare via: spunta la nuova mossa dell’entourage del giocatore attualmente in forza al PSG.

Una delusione totale per i tifosi del Napoli che non hanno digerito il suo addio a gennaio. Il ds Manna ha svelato in conferenza stampa come il suo addio sia stato premeditato ormai da tempo: pochi minuti fa l’edizione odierna de La Repubblica ha svelato anche la cifra clamorosa per liberarsi dalla società partenopea in caso di mancata cessione nel mercato invernale. Tutto può cambiare in poco tempo nel mondo del calcio: la situazione del talento georgiano ha fatto da spartiacque.

Napoli, la mossa di Kvara: la verità di Manna

Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici dimenticando in fretta e furia Kvara, ma spunta un retroscena davvero clamoroso dopo la conferenza del ds Manna.

Il Napoli è stato ricattato da Kvara: queste le dichiarazioni da parte del direttore sportivo del Napoli che ha toccato tanti temi in conferenza stampa a Castel Volturno. Con estrema tranquillità ha rivelato la decisione del talento georgiano che ormai già presa da tempo: i contatti con il PSG sono già iniziati nel maggio scorso. A gennaio la cessione era impossibile da rifiutare visto che sarebbe potuto partire per circa 10 milioni di euro.

L’edizione odierna de La Repubblica ha calcolato la presunta cifra clamorosa facendo ricorso all’articolo 17. Ci sarebbe stato soltanto un pagamento di indennizzo in base alla decisione del giocatore e agli anni del contratto. Ormai la decisione è stata presa di comune accordo per evitare così nuovi scontri in futuro.

Soltanto nell’ultimo giorno di calciomercato è arrivato il sostituto dal Milan: Okafor si è messo subito in mostra segnando nel test contro il Giugliano. Il ds Manna proverà così a chiudere nuovi affare in vista del futuro: la verità è stata svelata a distanza di settimane per fare il quadro della situazione. Saranno settimane intense per conoscere la nuova programmazione del Napoli che verrà dopo l’imminente qualificazione alla prossima Champions League.