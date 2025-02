Napoli, ADL incassa milioni: riscatto immediato

La dirigenza partenopea è pronta a regalare nuovi innesti di spessore per il lavoro realizzato di Antonio Conte. Sarà un’estate ricca di colpi di scena: ecco la verità

Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici per ritornare a fare la voce grossa in Champions League. Saranno mesi decisivi per la nuova programmazione in casa azzurra: la mossa a sorpresa in vista del futuro. Sarà addio a titolo definitivo: spunta la cifra del riscatto complessivo.

Il calciomercato invernale non ha dato particolari guizzi da parte del direttore sportivo, Giovanni Manna, che ha anche fatto mea culpa in conferenza stampa. Un momento decisivo per guardare già al futuro in casa azzurra: spunta l’intreccio decisivo per il riscatto immediato, sarà addio. Il presidente De Laurentiis incasserà altri milioni da utilizzare subito in estate per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: sarà addio

Sarebbe dovuto essere il sostituto di Kim per tanti anni, ma subito il Napoli l’ha ceduto al Betis. Si è messo subito messo in mostra in Spagna: ora Natan potrebbe essere riscattato subito intorno ai 10 milioni di euro. Come svelato dal portale TMW, il difensore brasiliano è pronto per sposare appieno il progetto del Betis: un momento decisivo per programmare la prossima strategia nel giorno del suo 24esimo compleanno.

Saranno mesi decisivi per conoscere la programmazione del Napoli che verrà. Conte sarà ben saldo in panchina lavorando sulle basi in queste settimane. Ora l’obiettivo è leggermente cambiato dopo lo sprint in stagione da parte della squadra azzurra che lotterà punto a punto con l’Inter per la vittoria finale del campionato.

Tutto può cambiare improvvisamente per arrivare a nuove mosse sorprendenti in ottica futura. Il Napoli cercherà così di cederlo a titolo definitivo così come Lindstrom: altri milioni utili per pensare a nuovi colpi di spessore in vista della prossima stagione.

Da monitorare attentamente anche la cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen che ha una clausola di 75 milioni per l’estero. L’attaccante nigeriano piace ai top club d’Europa: ecco la nuova idea del presidente De Laurentiis. Un momento decisivo per capire le prossime mosse strategiche in casa azzurra con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Un mese di gennaio non troppo convincente a causa della cessione di Kvara al PSG, ma il meglio deve ancora venire. Natan sarà il primo nome sulla lista di sbarco a titolo definitivo, ma non è finita qui.