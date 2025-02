Napoli, Conte prepara una novità: fuori un titolare a sorpresa

In casa Napoli non si ferma il lavoro di Antonio Conte nonostante le delusioni legate al calciomercato ed in tal senso adesso il tecnico è pronto a porre in essere un autentico colpo di scena. Può, infatti, decidere per l’esclusione di un titolare in maniera del tutto inattesa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Non è certamente un momento facile e semplice da gestire per il Napoli, per tutta una serie di fattori. A partire dal fatto che la squadra ha gli uomini contati, come si suole dire. In tal senso, infatti, è importante sottolineare come le scelte del tecnico azzurro siano sostanzialmente poche. Le alternative, in giro per il campo, sono infatti poche e non tutte convincenti pienamente.

Tolti gli undici titolari ed inamovibili, infatti, gli unici a trovare spazio tra le cosiddette riserve sono stati fin qui, seppur per soli brevi spezzoni, Juan Jesus, Spinazzola, Mazzocchi, Gilmour e Simeone. Con Raspadori che di tanto in tanto viene chiamato in causa. In tal senso, però, adesso Antonio Conte è pronto a sorprendere tutti con una scelta che lascia tutti di stucco.

Napoli, Conte sorprende tutti: esclusione a sorpresa per un azzurro

Come è noto, si tratta di un allenatore che non guarda in faccia a nessuno, come si suole dire, e sceglie solo ed esclusivamente chi gli offre maggiori garanzie in campo in termini di resa. In tal senso, adesso per il Napoli arrivano notizie che non possono non sorprendere in vista del prossimo appuntamento di campionato contro l’Udinese.

Vista l’importanza della lotta per lo Scudetto, è una sfida in cui il margine di errore è ridotto davvero ai minimi termini e per questo motivo, stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte potrebbe seriamente non toccare nulla. Per questo motivo, anche contro l’Udinese potrebbe partire dal primo minuto Juan Jesus, con Buongiorno a partire dalla panchina.

Napoli-Udinese, le ultime sulle scelte del tecnico azzurro

Alessandro Buongiorno, infatti, è ormai recuperato in maniera definitiva dall’infortunio, ma anche contro l’Udinese il tecnico Antonio Conte potrebbe lanciare dal primo minuto ancora Juan Jesus. Per l’ex Torino, dunque, potrebbe arrivare una panchina, con la possibilità poi di entrare a gara in corso per riassaporare il campo.