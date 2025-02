Nuovo esonero in Serie A: Pirlo torna in panchina

In Serie A si sta andando a profilare un ennesimo esonero che rappresenta davvero una notizia del tutto inaspettata. Il club vuole sollevare il tecnico dal proprio incarico e per la successione è pronto a puntare tutto su Andrea Pirlo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Come è noto, in Serie A la situazione per gli allenatori è da sempre incerta ed instabile. Per motivi a dir poco ovvi, dal momento che culturalmente è più facile cambiare una sola figura che rivoluzionare una intera rosa. Anche in termini squisitamente legati ad aspetti di natura economica. In tal senso, questa stagione sta andando esattamente in questa direzione.

Sono già state cambiate tante panchine ed a farne le spese sono stati gli allenatori di Roma, Milan, Lecce, Monza e Genoa. Ed il risultato non sempre è stato quello auspicato, anzi in molti casi si è andati avanti praticamente allo stesso modo. Senza cambiamenti di rotta significativi. In tal senso, adesso un altro club è pronto all’esonero ed a puntare tutto su Andrea Pirlo.

Altro esonero in Serie A: colpo di scena inatteso

Sono diversi gli allenatori che quest’anno stanno rendendo al di sotto delle aspettative di tutti e che, allo stato attuale delle cose, vedono le loro panchine fortemente in bilico. Tra queste c’è anche quella di Thiago Motta, che continua a fare una enorme fatica ad entrare nella testa dei suoi calciatori alla Juventus. Ma non è il solo a rischiare il posto.

Stando a quanto raccontato da SpazioMilan, infatti, l’Empoli sta facendo delle approfondite riflessioni a proposito di Roberto D’Aversa dopo gli ultimi risultati deludenti, che hanno portato i toscani praticamente ad un solo punto dalla zona retrocessione. Ed in caso di esonero il primo nome della lista potrebbe seriamente essere quello di Andrea Pirlo.

Pirlo torna in panchina, il club pronto a puntare su di lui

Dopo la parentesi alla Sampdoria che si è conclusa prematuramente in un contesto estremamente difficile, il tecnico ex Juventus è pronto a rimettersi in gioco ed a rilanciarsi.

Partendo da una piazza come Empoli che per Pirlo potrebbe essere l’ideale, dal momento che ha lanciato e dato spazio, storicamente, a tanti allenatori promettenti ed in rampa di lancio, come si suole dire.