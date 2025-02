Bufera su Kvaratskhelia: mare di critiche e non solo

Su Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint Germain, dopo il suo arrivo a Parigi, arriva una autentica bufera dal momento che su di lui piovono critiche a dir poco pesanti. In tal senso, per lui si tratta di un qualcosa che non può non far riflettere, dal momento che la cessione potrebbe essere stata un danno per tutti.

E’ stato a dir poco doloroso per i tifosi del Napoli salutare il georgiano. Si trattava dell’uomo maggiormente in grado di cambiare le carte in tavola e di stravolgere i piani. Sicuramente dando una grossa mano ai propri allenatori, ma rendendo anche molto complicato il lavoro delle difese avversarie e dei tecnici che hanno provato negli anni ad arginarlo ed a fermarlo.

In tal senso, il Paris Saint Germain, pur nello scetticismo generale dal momento che nella sua stessa posizione c’è Barcola, talento purissimo, ha sborsato 75 milioni di euro pur di assicurarsene le prestazioni. Nonostante questo, però, su di lui arriva un mare di critiche che lascia davvero tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Bufera sul georgiano: inizio shock al PSG

Si ha la netta sensazione che per lui non sarà facile passare dal calore di Napoli, che lo ha accolto e proclamato re in pochissimo tempo, al freddo di Parigi. Dove, sin dalle prime battute, è stato guardato con molta diffidenza e con poca convinzione nonostante le sue enormi qualità del tutto fuori dal comune. Dopo una accoglienza davvero molto fredda, arrivano ora le critiche.

Ricordiamo, infatti, che è stato letteralmente ignorato sin dal primo giorno al Paris Saint Germain. A questo, ora, si aggiungono delle critiche molto dure, dal momento che “L’Equipe” scrive di Kvaratskhelia che “non vince un dribbling”. Gli interrogativi potrebbero presto trasformarsi in inquietudine, scrive il quotidiano, nel momento in cui non si dovesse registrare una inversione di tendenza.

Mare di critiche per Kvaratskhelia: ecco cosa gli dicono

Ma non sono i soli, i giornalisti di “L’Equipe”, a pensarla in questo modo, dal momento che anche “Le Parisien” è in linea con le valutazioni su Kvaratskhelia. D’altronde, si sa: da quelle parti si ha tendenzialmente poca pazienza e si pretende il massimo sin dalle battute iniziali.