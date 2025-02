Infortunio Olivera, tegola per Conte: si allungano i tempi di recupero

Infortunio Olivera, sono tempi duri in casa Napoli e la questione relativa alle condizioni del difensore uruguaiano tiene banco ed è centrale in casa azzurra. In tal senso, si tratta di una dura tegola per Antonio Conte. Adesso, però, si allungano i tempi di recupero e la notizia non può non far cadere tutti nello sconforto.

In casa azzurra la situazione, nonostante la classifica faccia ben sperare e crei in maniera inevitabile entusiasmo, è da tenere costantemente sotto osservazione. Sono tanti, da questo punto di vista, gli elementi da tenere attentamente in considerazione, a partire dal fatto che c’è una profonda delusione per quanto avvenuto a gennaio. E non è da sottovalutare.

Si deve fare il possibile, in tal senso, per evitare che tale sconforto possa diffondersi anche nella squadra, dal momento che i rischi da questo punto di vista sarebbero enormi. Ne va della lotta per lo Scudetto. Tra i temi più caldi c’è anche l’infortunio di Mathias Olivera, per il quale adesso si allungano i tempi di recupero. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, le ultime notizie che arrivano dall’infermeria

In tal senso, come si suole dire, non c’è da correre rischi. La squadra è decimata e non ha grosse alternative, ancor di più dopo questo mercato. Nel momento in cui l’ex Getafe tornerà arruolabile, infatti, Spinazzola potrebbe diventare una seria e valida alternativa a David Neres, in attesa di un giudizio da parte di Antonio Conte sul nuovo arrivato Noah Okafor.

Come è noto, l’infortunio di Olivera non è da sottovalutare. Il difensore sta facendo i conti con una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Secondo quanto raccontato da BlastingNews, infatti, il difensore uruguaiano tornerà solo a marzo e di conseguenza sfumano in maniera definitiva le possibilità di vederlo in campo per fine febbraio.

Infortunio Olivera, si allungano i tempi di recupero: le ultime

In tal senso, la data da cerchiare in rosso da questo punto di vista è sicuramente quella del 2 marzo, quando il Napoli affronterà l’Inter in una sfida Scudetto che promette davvero fuoco e fiamme. Insomma, si ritorna con il botto.

E’ la partita perfetta per Olivera, dal momento che il suo carattere e la sua forza fisica ed atletica potrebbero essere seriamente un fattore per il Napoli.