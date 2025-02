Serie A: ritorna Mancini, decisiva la Champions

L’ex ct della Nazionale sembra essere ormai pronto a tornare in panchina. Un club sarebbe intenzionato a puntare su di lui: ecco i dettagli

Roberto Mancini è pronto a ritornare in panchina. Dopo una esperienza non molto fortunata in Arabia, l’ex ct della Nazionale ha voglia di ripartire per dimostrare le sue qualità e mettersi alle spalle un periodo non facile. Secondo le informazioni di cm.com, un tecnico sarebbe a rischio in caso di una mancata qualificazione in Champions League e si potrebbe puntare sull’allenatore jesino. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi.

La speranza della società è che si possa continuare sulla strada intrapresa negli scorsi mesi. Ma non è da escludere che alla fine i risultati non diano ragione al club e, di conseguenza, si arrivi ad un cambio in panchina. E in quel caso Mancini potrebbe ritornare ad essere il primo vero obiettivo per la guida tecnica.

Mancini in panchina: ecco con chi firma

Si era parlato tanto di Milan e Roma per Mancini, ma poi nessuno ha deciso di affondare il colpo. Il tecnico jesino, infatti, guadagna molto e questo non consente di poter scommettere a stagioni in corso. Naturalmente, però, se il fallimento dovesse essere definitivo, allora una squadra sarebbe intenzionata a puntare su di lui.

Stando alle ultime indiscrezioni, senza la Champions League Motta potrebbe dire addio alla Juventus e in quel caso non è da escludere che i bianconeri decidano di puntare su Mancini. Un nome che circola da tempo nell’ambiente della Vecchia Signora, ma per il momento si vuole dare fiducia all’attuale tecnico. L’ex Bologna, a meno di tracolli improvvisi, riuscirà ad arrivare al termine della stagione e poi si vedrà. Con il quarto posto la conferma sembra essere certa. In caso di un passo falso, allora un cambio in panchina non è da escludere.

Naturalmente per Mancini in questo momento è tempo di attesa. Il tecnico jesino spera di poter tornare il prima possibile in panchina e la Juventus rappresenta una possibilità da tenere in considerazione. Ma bisognerà attendere la fine della stagione.

La Juventus si affida a Mancini?

L’ipotesi Mancini per la Juventus non è assolutamente da escludere. Ma si tratta di un qualcosa da tenere in considerazione solo in caso di un mancato quarto posto. Con la qualificazione in Champions, si andrà avanti con Motta.