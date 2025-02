Napoli: operazione a zero, è l’erede di Marin

La sessione estiva di calciomercato porterà almeno un difensore in casa partenopea. Lo spagnolo è destinato a partire e c’è una possibilità a zero

Il Napoli ha fatto di tutto per liberare Marin in questa sessione di calciomercato, ma non c’è riuscito. La promessa al giocatore era stata fatta come l’accordo con il Villarreal. Alla fine, però, non è arrivato nessun giocatore e questo non ha consentito di chiudere una operazione molto importante per lo stesso centrale. Ora spetterà a Conte gestirlo alla perfezione prima comunque di un addio in estate.

Sappiamo che arrivare a Comuzzo durante il calciomercato estivo è molto più complicato vista la folta concorrenza. Per questo motivo non è da escludere che possa ritornare in auge una opzione a zero per il Napoli. Al momento è solo una ipotesi visto che ci sono altre priorità. Ma la volontà di fare un tentativo c’è e vedremo se i partenopei riusciranno a chiudere questo colpo oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo in difesa, i dettagli

Antonio Conte si fida assolutamente della coppia Rrahmani-Buongiorno e anche Juan Jesus sta dando delle garanzie importanti tanto che si parla dell’opzione rinnovo. Manca comunque un quarto centrale di livello per dare al reparto una sorta di sicurezza maggiore in questo ruolo. Al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma c’è una opportunità da tenere in considerazione e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Il Napoli non ha perso di vista l’opzione de Vrij. L’olandese è in scadenza con l’Inter e rappresenta una opportunità di calciomercato a zero da sfruttare. Per il momento la priorità dell’olandese rimane quella del rinnovo con i nerazzurri, ma il suo agente ha confermato di essere pronti a guardarsi intorno se questa non dovesse arrivare e l’opzione partenopea è da prendere in considerazione ad oggi.

Conte lo conosce bene e de Vrij consentirebbe al Napoli di alzare il livello in difesa. Per il momento Manna attende consapevole di avere grandi chance di poter chiudere l’operazione di calciomercato. Ma molto dipenderà da come andrà la trattativa di rinnovo con l’Inter.

