Napoli: primo colpo dell’estate, Conte accontentato

Manna è pronto ad accontentare il tecnico. Possibile un colpo a sorpresa durante la sessione estiva su richiesta da parte dell’allenatore lecce

Il Napoli non pensa solo al calciomercato invernale, ma si sta proiettando anche a quello estivo. La volontà di Conte è quella di poter alzare il livello della rosa visto anche l’ormai certa partecipazione alla prossima Champions League. Per questo motivo da tempo si sta ragionando su quali giocatore portare in azzurro. Si pensa sia a giocatori giovani, ma anche a rinforzi di esperienza vista la necessità di dover ottenere risultati importanti contro squadre ambiziosi oltre che forti.

Secondo le informazioni di Radio Kiss Kiss Napoli, i partenopei avrebbero individuato il primo rinforzo per il calciomercato estivo su chiara richiesta di Conte. Sono in corso tutte le riflessioni del caso per capire la fattibilità dell’operazione. Non semplice arrivare alla fumata bianca per diversi motivi, ma Manna è pronto comunque a fare un tentativo per valutare le chance di portare a termine il colpo.

Calciomercato Napoli: Manna all’assalto, scelto il primo colpo

Antonio Conte da tempo sta spingendo per avere giocatori di calibro internazionale oltre che naturalmente già pronti per giocare in Serie A. Per questo motivo Manna è al lavoro da tempo per cercare di accontentare il tecnico su un rinforzo fortemente richiesto dall’allenatore leccese visto che lo ha già allenato in passato.

Nonostante si parli di un rinnovo con l’Inter, il Napoli non molla assolutamente la pista di calciomercato che porta a de Vrij. Il centrale olandese sta dimostrando di essere ancora a livello importante e quindi Conte lo vorrebbe in rosa per cercare di alzare ancora di più il livello nel reparto difensivo. Naturalmente bisognerà convincere i nerazzurri e anche portare il giocatore ad accettare questa ipotesi. La sua priorità è sempre il club milanese, ma davanti ad una proposta con un ruolo più centrale le cose potrebbero cambiare.

Di certo in questo momento de Vrij è un obiettivo di calciomercato assolutamente reale per l’estate e sono in corso tutte le valutazioni del caso. Naturalmente molto dipenderà da come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane.

Mercato Napoli: de Vrij resta un obiettivo

Il Napoli valuta l’opzione de Vrij per il calciomercato estivo come rinforzo in difesa. Un colpo che Conte spinge per avere vista la necessità di rendere quel reparto ancora più di livello. Naturalmente ad oggi siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.