Napoli: scambio alla pari, chiuso un altro rinforzo

In casa partenopea c’è un nome che stuzzica molto i partenopei. Il giocatore piace molto a Manna e si potrebbe chiudere presto il colpo

È tempo di dare ad Antonio Conte i giusti rinforzi. Secondo le informazioni di Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbe un giocatore ritornato in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Manna. Un profilo che sta facendo molto bene nella sua stagione e a questo punto non si può escludere uno scambio per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione. Per il momento siamo nella fase delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Il giocatore, però, piace molto a Manna e il Napoli starebbe ragionando sulla possibilità di riuscire a dare al tecnico un nuovo rinforzo. Compito non semplice per diversi motivi, ma è una opzione di calciomercato da tenere in considerazione soprattutto se si dovesse arrivare agli ultimi giorni della sessione senza un rinforzo in quel ruolo.

Calciomercato Napoli: scambio in Serie B, arriva la firma

Il Napoli continua a guardare con attenzione ai giovani talenti che potrebbero consentire ai partenopei di fare un salto di qualità nel corso degli anni. Come spiegato in più di un’occasione, l’obiettivo degli azzurri è sicuramente quello di riuscire a creare una squadra in grado di poter lottare per molto tempo per i vertici del calcio italiano ed europeo.

Per questo motivo si lavora per portare al Napoli un giocatore di assoluto talento. Dorval sta facendo molto bene al Bari e gli occhi di Manna su di lui sono ormai da tempo. L’ipotesi di Walter De Maggio è quella di uno scambio con Hasa durante il calciomercato in corso. I pugliesi non vorrebbero privarsi del proprio giocatore, ma davanti ad una proposta dei partenopei è molto difficile dire di no. Quindi si tratta di un qualcosa da vagliare nelle prossime settimane.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Ma se il terzino non dovesse essere trovato, non è da escludere che si possa decidere di puntare su Dorval già negli ultimi giorni della sessione di calciomercato. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi e vedremo cosa accadrà nel giro di qualche giorno.

Mercato Napoli: Dorval resta un obiettivo

