Rompe e dice addio all’Atletico: un jolly per Conte

Un giocatore sembra essere ormai ai ferri corti con il club di Simeone e non è da escludere un tentativo da parte dei partenopei

È un Napoli che inizia a fare sul serio sul calciomercato. Le intenzioni dei partenopei sono molto chiare: ovvero quello di consentire a Conte di avere una squadra molto più forte di adesso. Le riflessioni sono in corso e Manna sta molto attento alle occasioni che potrebbero capitare magari già nelle prossime settimane.

Secondo le informazioni di fichajes.net, un giocatore avrebbe ormai rotto con l’Atletico Madrid e l’ipotesi di una cessione durante il calciomercato invernale non è da escludere. Sin da ora si tratta di una possibilità difficile visto che i Colchoneros non vorrebbero privarsi del proprio tesserato. Ma i rapporti sono davvero ai minimi termini e per questo motivo molte squadre sono pronte ad approfittare di qualsiasi apertura. E anche il Napoli resta alla finestra per valutare meglio la situazione.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Il Napoli lavora per rinforzare la squadra a disposizione di Conte. La squadra ha dimostrato diverse lacune e per questo motivo Manna sta individuando i giocatori per alzare il livello della rosa. Il direttore sportivo ha sicuramente le idee chiare sugli obiettivi, ma resta attento anche alle occasioni che possono capitare in modo inaspettato. E si guarda con attenzione in casa Atletico Madrid, squadra destinata a cambiare molto con il passare dei mesi.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare l’Atletico Madrid in questa sessione di calciomercato c’è sicuramente Witsel. Il jolly belga non rientra nei piani di Simeone e si lavora sulla possibilità di trovare una nuova soluzione. Il Napoli resta alla finestra e valuta con attenzione la possibilità di portare il giocatore alla corte di Conte. Siamo nel campo della suggestione e delle ipotesi visto che non c’è nessuna trattativa.

Ma se il giocatore e l’Atletico Madrid dovessero aprire ad una cessione in questo calciomercato allora il Napoli è pronto a fare un sondaggio per capire la fattibilità del colpo. Un profilo che sicuramente consentirebbe alla squadra di Conte di fare un salto di qualità importante.

Mercato Napoli: idea Witsel per il centrocampo?

Il Napoli è alla ricerca di un calciatore di esperienza per il centrocampo e Witsel rappresenta il profilo giusto per questo calciomercato. Naturalmente al momento siamo semplicemente nel campo delle ipotesi e ci vorrà del tempo per capire meglio come si evolverà la situazione.