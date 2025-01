Napoli, Lukaku sempre più decisivo: dato del belga impressionante

Nonostante le tante polemiche e critiche ricevute, c’è un dato che certifica una volta di più l’impatto devastante che ha avuto a Napoli Romelu Lukaku. Si tratta di numeri davvero incredibili e che spiegano per quale motivo è tanto importante per Antonio Conte il bomber ex Inter e Roma, tra le altre squadre.

Il belga è stato probabilmente il colpo più importante nella sessione estiva di calciomercato. Sia per le aspettative che c’erano attorno a lui ed al suo arrivo, sia in termini squisitamente economici. Soprattutto considerando i trenta milioni circa versati nelle casse del Chelsea ed il ricco ingaggio che gli viene riconosciuto. Ci si aspettava di più da lui, ma probabilmente era troppo sin dall’inizio.

Soprattutto considerando il fatto che in molti avevano nella mente e negli occhi quanto fatto con l’Inter nella sua prima esperienza in nerazzurro. Proprio con Antonio Conte. C’è un dato però che riguarda da vicino Romelu Lukaku e che impressiona tutti, oltre a certificare che sta dando un apporto alla causa del Napoli davvero molto, molto importante.

Napoli, il belga sempre più decisivo: ecco il perché

Antonio Conte, anche nel periodo in cui il belga è stato pesantemente criticato, non lo ha mai messo in discussione al centro dell’attacco. Ha dimostrato, in tal senso, di fidarsi ciecamente di lui e lo ha dimostrato anche quando ha chiesto al Napoli di prendere lui per il dopo Osimhen. Senza nessuna alternativa. Lui e nessuno più.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, c’è un dato che riguarda Romelu Lukaku. E’ l’uomo infatti più decisivo di questo Napoli, dal momento che fin qui ha segnato 7 gol che hanno, a loro volta, portato in dote 7 vittorie. Si tratta di un qualcosa che fa riflettere, dal momento che quando lui segna il Napoli vince.

Nessuno come Lukaku nel Napoli: numeri impressionanti per lui

E’ importante, inoltre, sottolineare anche come il belga abbia distribuito benissimo i gol in questa stagione. Ha sempre segnato solo un gol a partita, spesso molto importante, e con la difesa impermeabile del Napoli questo Lukaku si può rivelare, in questo modo, ancora più decisivo e determinante per le sorti di questa squadra. Che si aggrappa sulle spalle e sul sinistro di Big Rom.