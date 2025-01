Mercato Napoli, nome nuovo dall’Uruguay: sorpresa in difesa

Mercato Napoli, arriva la svolta con un nome nuovo che arriva direttamente dall’Uruguay e che può essere il rinforzo ideale per la linea difensiva. Si tratta di un profilo che può fare davvero al caso di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie, con un altro uruguaiano che può giungere alle pendici del Vesuvio.

E’ un lavoro frenetico ed incessante quello che sta avendo luogo tra gli azzurri. Come è noto, infatti, la squadra sta avendo un rendimento ben al di sopra delle aspettative. Tutto quanto poteva essere fatto da Conte, dal suo staff e dagli uomini a sua disposizione è stato fatto, senza nessun errore. Al netto, ovviamente, di qualche fisiologico passaggio a vuoto che sta nelle cose, come si suole dire.

Adesso la società non può restare a guardare e deve alimentare il fuoco di questo sogno. Servono innesti per puntellare la rosa e provare ad alzare ancora di più il livello. La priorità è la difesa ed in tal senso emerge un nome nuovo in casa Napoli che arriva direttamente dall’Uruguay. Una terra a cui i napoletani sono da sempre legati calcisticamente.

Mercato Napoli, svolta per la linea di difesa

Da Zalayeta a Cavani, da Bogliacino fino a Walter Gargano. Sono tanti gli uruguaiani che, soprattutto nell’era De Laurentiis, sono passati sulle pendici del Vesuvio a scrivere pagine di storia tanto diverse quanto importanti. Adesso emerge un nome nuovo che può rappresentare una svolta nella sessione di mercato di gennaio appena iniziata. Andiamo a vedere le ultime.

Stando a quanto raccontato in una intervista concessa ad Europa Calcio da Mariano Bogliacino, ex azzurro per tanti anni, il nome ideale che si sente di suggerire per il Napoli è quello di Sebastian Caceres. Roccioso difensore nel giro anche della Nazionale dell’Uruguay, gioca in Messico, nel Club America, ed a suo avviso sarebbe l’ideale. Ma non è tutto.

Napoli, nome nuovo dall’Uruguay: ecco le ultime a riguardo

Come da lui raccontato, si tratta di un profilo che già in passato è stato valutato dal Napoli. Chissà, dunque, che non ci possa essere un ritorno di fiamma per i partenopei. A suo avviso la sua esplosione è stata ritardata da un grave infortunio, ma Caceres rappresenterebbe un innesto di valore per la retroguardia di Conte.