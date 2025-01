Napoli, Conte sorride: recupero lampo per un titolare

In casa Napoli arriva la notizia che lascia tutti di stucco e che dà ad Antonio Conte più di un motivo per sorridere da questo punto di vista. Dall’infermeria, infatti, arrivano buone nuove, visto che un titolare viaggia già, in maniera inattesa, sulla via del recupero. Davvero lampo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il primo posto in classifica, allo stato attuale delle cose, non può non destare entusiasmo per gli azzurri, che si ritrovano, dopo i disastri della passata stagione, in vetta alla classifica. Il margine di errore, però, complice una concorrenza che non può non preoccupare, è ridotto davvero ai minimi termini. Ne è, ovviamente, ben consapevole chi questa squadra la vive ogni giorno.

Questo successo va conquistato giorno dopo giorno ed in tal senso è inevitabile che, allo stato attuale delle cose, una attenzione particolare sia rivolta anche alla situazione che si vive quotidianamente in infermeria, a Castel Volturno. Adesso, però, arriva un motivo che spinge Conte a sorridere, visto che un titolare viaggia verso un recupero lampo.

Conte sorride: le ultime dall’infermeria a Castel Volturno

Sono diversi, allo stato attuale delle cose, i calciatori fermi ai box, con Antonio Conte che però è riuscito a fare, come si suole dire, di necessità virtù. Con tante intuizioni di valore, come Leonardo Spinazzola nel tridente, o con la capacità di rispolverare chi era scomparso dai radar come Juan Jesus. Adesso, però, arrivano notizie notevoli per il Napoli.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, infatti, per Matteo Politano il peggio sembra essere passato. Il semaforo verde, però, per lui sarà acceso solo dopo i controlli prima della partita contro l’Hellas Verona. Un discorso simile va applicato anche per Khvicha Kvaratskhelia, con i due che potrebbero tornare dunque seriamente a disposizione del Napoli.

Napoli, recupero lampo per un titolare: ecco come sta

Si tratta di un recupero lampo, soprattutto per Matteo Politano, soprattutto tenendo conto del fatto che il suo infortunio sembrava più serio.

Per Olivera, invece, si può applicare lo stesso ragionamento, ma in tal senso serve cautela dal momento che ci potrebbero essere delle ricadute che sarebbero una autentica beffa in vista dei prossimi impegni a dir poco delicati. Atalanta e Juventus in primis.