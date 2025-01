Calciomercato: Rashford in Serie A, svolta col maxi scambio

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Marcus Rashford è pronto a salutare il Manchester United dopo esser cresciuto lì ed a sbarcare in Serie A. La svolta arriva grazie al maxi scambio che può accontentare tutte le parti in causa. La strada si può mettere seriamente in discesa da questo punto di vista.

Siamo al cospetto di uno dei talenti più puri in senso assoluto del calcio. Inglese e non solo. Il suo limite, fino a questo momento, è sempre stata la continuità, dal momento che ha alternato grandi stagioni ad annate in cui è passato quasi inosservato da questo punto di vista. In tal senso, il suo ciclo al Manchester United sembra essere giunto al capolinea.

Già quando c’era ten Hag in panchina ma ancor di più da quando è arrivato Ruben Amorim, le voci che riguardano un suo addio si inseguono senza apparente soluzione di continuità. In tal senso, per l’approdo di Marcus Rashford in Serie A arriva una svolta non di poco conto. E la svolta da questo punto di vista arriva grazie al maxi scambio.

Calciomercato: l’attaccante inglese può sbarcare in Italia

La sua fantasia e la sua capacità di trovare la via della rete in tantissimi modi sono dei fattori non di poco conto. Ancor di più nel calcio moderno in cui calciatori di questo tipo sono sempre più rari. In tal senso, per il suo addio al Manchester United arriva anche grazie al maxi scambio. Una soluzione che può accontentare tutte le parti in causa, come si suole dire.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, per Marcus Rashford bisogna tenere sotto controllo il Milan, dal momento che sarebbe un colpo in grado di ridare entusiasmo a tutta la piazza. Difficile per i rossoneri soddisfare le richieste del Manchester United, ma in tal senso attenzione alla pista rappresentata dal maxi scambio.

Rashford in Serie A con il maxi scambio: colpo di scena

Già in passato, infatti, soprattutto in Inghilterra, si era parlato di uno scambio tra Milan e Red Devils. Marcus Rashford in rossonero, con Theo Hernandez pronto invece a fare il percorso inverso.

All’epoca la soluzione è tramontata presto, ma con il francese che non è per niente contento ad oggi e che potrebbe vedere di buon occhio un cambio d’aria. Potrebbe cambiare tutto.