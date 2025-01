Napoli, Manna piazza il colpo: arriva l’inglese dal Lille

Il ds Manna è pronto a chiudere nuovi colpi di spessore per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Spunta il nuovo affare dalla Francia con l’arrivo del giocatore inglese

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per chiudere i primi colpi del 2025. Dopo l’arrivo di Scuffet, il ds Manna vorrebbe subito regalare nuovi innesti di qualità internazionale: ecco l’affare con il Lille per ambire a grandi palcoscenici con il ritorno immediato in Champions League. Conosciamo il dettaglio a sorpresa: la chiusura è sempre più vicina.

Il calciomercato azzurro inizia a regalare i primi colpi di scena per allestire una rosa sempre più competitiva. Il ds Manna è molto attivo a gennaio per cercare di arrivare subito a giocatori di caratura internazionale: ecco il centrocampista inglese pronto a vestire la maglia del Napoli. Una novità di pochi minuti fa per sbarcare subito da Antonio Conte che è molto concentrato a preparare la prossima sfida contro l’Hellas Verona. Una nuova mossa strategica per arrivare fino in fondo per riuscire così ad anticipare le big d’Europa: tutta la verità da scoprire.

Napoli, affare a sorpresa: arriva dalla Francia

Il ds Manna cercherà di avere la meglio per regalare subito nuovi rinforzi a Conte. Dopo un girone d’andata da urlo collezionando 44 punti, l’allenatore azzurro ha richiesto a gran voce nuovi innesti di qualità internazionale per cullare fino alla fine il sogno Scudetto.

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, il ds Manna è pronto a regalare un colpo inglese ad Antonio Conte. Nel mirino è finito il centrocampista inglese del Lille, Angel Gomes, pronto a dire addio al club francese per sbarcare in Serie A. Classe 2000, vanta già un’ottima esperienza a livello internazionale: ora è voglioso di una nuova avventura con il Napoli che vuole sfruttare subito l’intreccio di calciomercato.

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per chiudere così nuovi colpi internazionali per arrivare fino in alto. Il Napoli non ha intenzione di commettere gli errori del passato con ADL che non vede l’ora di accontentare Conte. Un nuovo colpo di scena per mettere a segno il colpo dell’ex Manchester United: una carriera passata con i Red Devils prima di vestire la maglia del Boavista e del Lille. Finora con la Nazionale inglese ha collezionato 4 presenze: ora la sua occasione d’oro si chiama Napoli.