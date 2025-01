Napoli, Manna anticipa la Roma: un big arriva in prestito

Il ds Manna continua a puntare in alto per mettere a segno colpi di spessore da regalare subito a Conte. Spunta il nuovo intreccio con il big, può arrivare in prestito a gennaio

I colpi di scena nel calciomercato non tardano mai ad arrivare. Il Napoli è pronto a chiudere altri rinforzi di spessore dopo gli arrivi ufficiali di Scuffet e Hasa, ma non è finita qui. Il ds Manna è pronto ad accontentare Antonio Conte dopo un girone d’andata da urlo con 44 punti collezionati alla sua prima stagione alla guida del Napoli. Ora vuole replicare nella seconda parte di stagione per ambire al ritorno immediato in Champions League: ecco la nuova pazza idea di calciomercato.

Tutto può cambiare nelle prossime ore con il colpo ad effetto in casa Napoli. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, è proiettato ad un futuro roseo andando a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte con innesti di qualità internazionale. Ecco la verità sull’arrivo di un big in prestito già a gennaio: la volontà del giocatore è quella di essere protagonista in Serie A. Il presidente De Laurentiis non intende badare a spesee per non commettere gli errori del passato nella sessione invernale di calciomercato.

Napoli, la chiusura immediata: Manna chiude il colpo a gennaio

Un intreccio suggestivo per portare a termine la trattativa di un big pronto a cambiare squadra: spunta l’affare sensazionale per far sognare i tifosi del Napoli già a gennaio.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Davide Frattesi potrebbe subito cambiare squadra a gennaio. Un colpo da 45 milioni di euro come valutato dallo stesso presidente dell’Inter Beppe Marotta, ma ora il ds Manna può confezionare l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40. Una cifra considerata sempre molto alta per il centrocampista romano accostato proprio ai giallorossi nelle ultime ore di calciomercato.

La sua voglia di giocare con continuità è davvero tanta, ma lo spazio con Inzaghi è sempre molto limitata data la presenza di tanti campioni a centrocampo. Ora Frattesi vorrebbe essere ancora protagonista in Serie A pensando all’addio immediato a gennaio: spunta la pazza idea sulla formula del colpo a centrocampo da regalare subito a Conte.

Anche la Roma vorrebbe chiudere il colpo Frattesi per regalare un nuovo innesto di qualità a centrocampo a Ranieri dopo la rivoluzione dello stesso allenatore romano. L’operazione è molto complessa per vari motivi, ma la voglia del centrocampista nerazzurro è quella di giocare con continuità a partire già da gennaio.