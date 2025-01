Napoli, Kvaratskhelia-PSG: addio possibile, ADL prende il sostituto

Il Napoli può salutare a gennaio Kvaratskhelia pronto a volare a Parigi. Spunta un nuovo intreccio in attacco: Conte ha già il sostituto per puntare allo Scudetto, tutta la verità

Una nuova avventura per il talento georgiano del Napoli che vuole ambire a grandi palcoscenici. Il presidente De Laurentiis può lasciarlo partire con la giusta offerta: il PSG lo segue ormai da tempo per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare.

Saranno ore frenetiche in casa Napoli dopo la notizia bomba di pochi minuti fa. Kvara è pronto a firmare già a gennaio con il Paris Saint-Germain: subito spunta il nome del sostituto. Una mossa a sorpresa del direttore sportivo Giovanni Manna che ha intenzione di allestire una rosa sempre più competitiva: tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla decisione finale sul talento georgiano. Ecco il nuovo intreccio di caratura internazionale: la decisione di Conte è già arrivata per far sognare nuovamente i tifosi azzurri.

Napoli, colpo a gennaio: Kvara dice addio, ecco la mossa del ds Manna

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per chiudere subito un nuovo affare in attacco. Kvara è pronto a firmare con il PSG già a gennaio: la nuova mossa strategica per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Roma, il talento georgiano del Napoli è pronto a dire addio agli azzurri già a gennaio. Una mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici firmando il suo nuovo contratto con il PSG che lo segue ormai da tempo. L’intermediario Zaccardo ha già incontrato il club parigino che vuole subito chiudere l’affare bussando alla porta del presidente De Laurentiis per rinforzare il reparto offensivo di Luis Enrique.

Per Conte non è più indispensabile al momento e così potrebbe partire per una cifra vicina ai 90 milioni di euro: il suo sostituto potrebbe essere Federico Chiesa pronto a ripartire con una nuova avventura in Serie A. Il Liverpool l’ha blindato, ma dopo la possibile cessione di Kvara tutto sarà possibile. Sulle sue tracce ci sono anche Inter e Roma che vorrebbe puntellare il rispettivo attacco: ormai ci siamo per una nuova mossa a sorpresa.

Ormai ci siamo per la chiusura definitiva dell’affare: Chiesa non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A dopo l’avventura finora deludente con la maglia del Liverpool. L’ex Juve ha perso anche la Nazionale maggiore visto lo scarso minutaggio collezionato con i Reds: può vestire subito la maglia azzura per diventare il titolare con Conte che l’aveva richiesto già in estate.