Napoli, Ibra beffa Manna: firma subito con il Milan

Il Napoli continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato per nuovi innesti di caratura internazionale. Ibrahimovic è pronto a soffiarlo ad ADL: spunta l’intreccio con il Milan

La dirigenza rossonera è al lavoro per accontentare il nuovo allenatore Sergio Conceicao che si è presentato alla grande davanti ai tifosi con il trionfo in Supercoppa italiana. Ora Moncada ed Ibra vogliono soffiarlo proprio al Napoli: può firmare subito con i rossoneri dopo il colpo a centrocampo di Samuele Ricci.

Il ds Manna è pronto ad accontentare subito Antonio Conte, ma il Milan potrebbe avere la meglio per un nuovo colpo dopo la vittoria della Supercoppa italiana. Ecco la verità svelata dall’edizione odierna di Tuttosport: la strategia vincente di Moncada e Ibrahimovic per soffiarlo subito alla folta concorrenza. La dirigenza rossonera potrebbe così beffare ADL per nuovi colpi di calciomercato: un duello a distanza con il Napoli che non demorde sul fronte calciomercato.

Napoli, colpo in attacco: la mossa per Conceicao

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per chiudere nuovi colpi di livello internazionale. Il ds Manna vorrebbe continuare a puntellare la rosa a disposizione di Conte: pronto alla cessione anche Ngonge dopo Zerbin e Folorunsho. La volontà del presidente De Laurentiis è quella di consegnare una rosa di livello assoluto per affrontare il girone di ritorno nel migliore dei modi.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, oltre Ricci il Milan starebbe pensando alla chiusura immediata per Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese sta crescendo in questi mesi in maniera esponenziale segnando gol importanti: ora Ibrahimovic vorrebbe regalare nuovi colpi a Conceicao dopo la conquista della Supercoppa italiana vinta contro l’Inter.

Un momento decisivo per sognare in grande pensando così ai colpi del futuro: Lucca è voglioso di una nuova sfida in Serie A con il nuovo salto di qualità in carriera. Dopo il suo trasferimento all’Ajax senza stupire più di tanto, è tornato al lavoro in Italia allenandosi più forte degli altri. Ora è arrivata la sua preziosa ricompensa per sognare in grande: ecco la verità in ottica futura.

Ormai ci siamo per la mossa a sorpresa per ingaggiare subito l’attaccante italiano che vuole mettersi ancora in mostra in Nazionale sotto la gestione del Ct Luciano Spalletti: Lucca è pronto per una nuova avventura suggestiva in Serie A dopo l’exploit con la maglia dell’Udinese. Il Milan vuole subito chiudere il colpo soffiandolo al Napoli.