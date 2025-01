Calciomercato: svolta Pellegrini, arriva l’annuncio

Il capitano della Roma continua ad essere al centro di diverse voci. E nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento molto importante su di lui

Il futuro di Lorenzo Pellegrini continua ad essere al centro di diverse voci. Nonostante il gol nel derby e una risposta importante alle critiche, il destino del calciatore è sempre in bilico. Nelle scorse ore sono ritornate le indiscrezioni su una sua partenza già a gennaio anche se molto dipenderà dalle prossime partite. Al momento la certezza sembra essere rappresentata dal fatto che la decisione finale sarà presa solamente negli ultimi giorni della sessione e non ora. Molto dipenderà dalle sue prestazioni fino al termine del mese.

Intanto le voci sul futuro di Pellegrini non si fermano e dal Corriere dello Sport è arrivato un annuncio importante. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi, ma queste parole sembrano chiarire in modo definitivo il destino del centrocampista e mettere un punto definitivo sul suo futuro. Poi naturalmente siamo consapevoli come la sessione di gennaio è imprevedibile e l’imprevisto è assolutamente dietro l’angolo.

Mercato Napoli: Pellegrini un obiettivo? L’annuncio

Lorenzo Pellegrini resta ad oggi un obiettivo del Napoli. I campani, come annunciato in più di un’occasione, sono alla ricerca di un centrocampista di livello e Conte lo avrebbe individuato proprio nel romano. Il gol nel derby sembra aver complicato un po’ la situazione e la conferma arriva direttamente dalle pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Claudio Ranieri in un’intervista al quotidiano romano ha confermato che per lui Lorenzo Pellegrini resterà alla Roma in questa sessione di calciomercato. Una scelta che sembra essere scontata anche per questioni d’ingaggio. Poi al termine dell’annata bisognerà capire se magari aprire all’addio oppure continuare con il club della sua città.

Di certo al momento la pista Napoli per Pellegrini è molto difficile da percorrere. Il tentativo Manna in questo calciomercato lo ha fatto, ma il derby sembra aver cambiato un po’ le carte in tavola. Ora i prossimi giorni saranno quelle di valutazioni per prendere una decisione importante.

Il Napoli non molla Pellegrini

Il Napoli per il momento non molla Pellegrini. Manna continua a restare alla finestra per capire se c’è la possibilità di chiudere il colpo in questo calciomercato. In caso di fumata nera, non è da escludere che il discorso possa essere rinviato alla prossima stagione.