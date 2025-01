Manna scatenato, nuovo regalo a Conte: affare chiuso

È un Napoli che inizia ad essere molto attivo sul calciomercato. Il direttore sportivo avrebbe praticamente definitivo un nuovo colpo. I dettagli

Il Napoli inizia a fare sul serio sul calciomercato. Dopo diverse settimane di riflessioni e valutazioni, Manna è passato all’attacco ed ora si sta lavorando per chiudere alcune trattative. Il nome di Casadei sembra essere quello davvero più vicino, ma, stando a quanto riferito da Il Mattino, il direttore sportivo avrebbe praticamente definito un’altra operazione e per questo motivo si attende solamente la fumata bianca.

Le informazioni parlano di una operazione destinata ad essere chiusa in modo definitivo a giugno. Il calciatore è destinato a rimanere nel club attuale fino al termine della stagione. Resta da capire se il Napoli ufficializzerà il colpo in questa sessione di calciomercato oppure si aspetterà luglio per annunciare il colpo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere per capire meglio come si evolverà la situazione.

Calciomercato Napoli: colpo chiuso, i dettagli

Il Napoli si prepara a definire un colpo di assoluto livello. Le ultime informazioni parlano di una trattativa ormai in via di definizione con il calciatore che si unirà alla corte di Conte solamente al termine della stagione. Per il momento non si hanno conferme ufficiali e per questo motivo bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Secondo quanto scritto da Il Mattino, il Napoli ha praticamente definito l’arrivo di Dorgu. Il giocatore del Lecce chiuderà la stagione in Salento e poi si trasferirà alla corte di Conte. Resta da capire se i pugliesi decideranno di rinviare il discorso dei dettagli durante il calciomercato estivo oppure consentiranno ai partenopei di pubblicare il comunicato già subito. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per cercare di avere un quadro molto più chiaro e capire meglio il destino del giocatore.

Ma Dorgu è un regalo importante per Conte, che da tempo lo ha individuato come principale obiettivo per rinforzare la propria rosa in una delle prossime sessioni di calciomercato. Manna è pronto ad accontentarlo e non ci resta che aspettare per capire meglio cosa succederà in futuro.

Mercato Napoli: Dorgu sempre più vicino

Dorgu rappresenta un giocatore che interessa molto al Napoli e a questo punto sembra essere davvero ad un passo. Un rinforzo di calciomercato fortemente voluto da Conte per alzare il livello della rosa a partire dalla prossima stagione.