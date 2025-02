Napoli: colpo a centrocampo, arriva il connazionale di Kvara

I partenopei a sorpresa potrebbero piazzare un nuovo acquisto in linea mediana. C’è un georgiano che è finito nel mirino di Manna e Conte

È un Napoli che inizia a pensare al futuro. L’esperienza del calciomercato invernale ha sicuramente segnato i partenopei e per questo motivo si sta ragionando sin da ora su come andare a rinforzare la rosa di Conte. A sorpresa, secondo le ultime indiscrezioni, è spuntato un nome sicuramente non conosciuto e che potrebbe portare in un futuro prossimo una plusvalenza.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Georgia, il Napoli avrebbe messo nel mirino un connazionale di Kvaratskhelia in ottica calciomercato estivo. I contatti vanno avanti ormai da tempo e l’obiettivo è quello di chiudere l’operazione a breve per anticipare la concorrenza. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi naturalmente, ma le indiscrezioni parlano comunque di una trattativa avviata e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

Calciomercato Napoli: rinforzo a sorpresa, i dettagli

Il Napoli lavora su come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. L’obiettivo è quello di poter dare al tecnico dei partenopei dei giocatori in grado di alzare la qualità e l’esperienza della squadra. E in queste ultime ore si stanno rincorrendo le voci di un possibile colpo georgiano da parte di Manna.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni, il Napoli avrebbe messo nel mirino Kochorashvili, centrocampista georgiano in forza al Levante. Il giocatore sembra pronto per un salto di qualità e i partenopei sarebbe, insieme a Valencia e Sporting, in contatto con l’entourage per capire la fattibilità dell’operazione. Il tutto non dovrebbe concludersi per una cifra elevata visto che la valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Parliamo comunque di un qualcosa di assolutamente in fase embrionale e si avrà un quadro chiaro solamente nelle prossime settimane.

Per adesso il Napoli è ritornato con forza su Kochorashvili per magari dare a Conte un nuovo centrocampista durante il calciomercato estivo. Naturalmente la strada fino a luglio è molto lunga e non possiamo escludere delle sorprese.

Mercato Napoli: Kochorashvili il nome nuovo per il centrocampo

In questo momento Kochorashvili è il nome nuovo per quanto riguarda il centrocampo del Napoli. Il georgiano lascerà il Levante durante il calciomercato estivo e a questo punto non è da escludere che i partenopei già nelle prossime settimane possano decidere di affondare il colpo.