Napoli, Conte cambia ancora: nuovo ruolo per il centrocampista

In casa Napoli Antonio Conte vuole correre ai ripari rispetto ad una situazione che si è venuta a creare dopo un calciomercato deludente e per questo vuole lanciare una nuova intuizione interessante. Il centrocampista è stato provato in un nuovo ruolo e può essere una svolta davvero molto, molto interessante.

Tutto l’ambiente Napoli, dopo aver praticamente chiuso il peggior calciomercato, almeno nell’immaginario collettivo, della gestione di Aurelio De Laurentiis, non vede l’ora di poter tornare a concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo. Ed è una esigenza, ovviamente, anche da parte di Antonio Conte, che non vede l’ora di lasciarsi tutto alle spalle, come si suole dire.

Il tecnico, ovviamente, ancor di più adesso, è consapevole del fatto che gli azzurri non si possono concedere nessun passo falso e nessuna sottovalutazione dei problemi se intendono lottare per davvero con l’Inter per lo Scudetto. In tal senso, adesso per l’allenatore arriva una intuizione interessante, visto che può proporre il centrocampista in un nuovo ruolo per lui.

Napoli, altra intuizione del tecnico: le ultime da Castel Volturno

Gli uomini sono contati un po’ in ogni zona di campo, dal momento che le alternative scarseggiano e non sono arrivati dal mercato i rinforzi necessari. Per questo il tecnico del Napoli dovrà provare a fare di necessità virtù, anche inventandosi qualche soluzione nuova. Con qualche guizzo che potrebbe seriamente fare la differenza da questo punto di vista.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Sky Sport, nell’allenamento congiunto tra Napoli e Giugliano Antonio Conte ha provato Luis Hasa, appena arrivato dal Lecce proprio in questa sessione di gennaio, nel ruolo di terzino destro. A quanto pare, le risposte che ha dato sono state incoraggianti e chissà che il tecnico dei partenopei non possa riproporre questo esperimento anche in campionato.

Conte cambia ancora: nuovo ruolo per il centrocampista

Ricordiamo che Luis Hasa nasce come centrocampista dalle spiccate doti offensive, ma ha doti di corsa che gli permettono di agire anche sulle fasce con discreti risultati.

Dal momento che in Serie A non ha avuto ancora modo di trovare spazio ma che di lui si parla un gran bene, in casa Napoli aumenta ogni giorno di più la curiosità nei suoi confronti. Chissà che i tempi non possano essere presto maturi.