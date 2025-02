Napoli, occhi sul talento dell’Udinese: parla l’intermediario

Il Napoli si sta guardando attorno come ha sempre fatto ed ora emerge un forte interessamento nei confronti di un calciatore che sta facendo le fortune dell’Udinese. In tal senso, arrivano delle parole molto chiare da parte dell’intermediario di questo profilo che ha un talento davvero di alto profilo.

Gli azzurri storicamente hanno sempre prestato una grande attenzione a tutte le vicende di mercato internazionale, alla ricerca dei giusti profili da inserire in rosa. Chiaramente, poi, come sempre accade nella vita, a volte le cose vanno bene ed altre vanno meno bene. In tal senso, emerge adesso una voce a dir poco importante che riguarda un innesto davvero di alto profilo.

Il Napoli ha bisogno di rinforzi e da questo punto di vista siamo reduci da una sessione come quella di gennaio in cui c’è stata una grandissima amarezza. In tal senso, adesso emergono le parole da parte dell’intermediario, che svela un forte interessamento della dirigenza azzurra nei confronti di uno dei calciatori più importanti in senso assoluto in forza all’Udinese.

Occhi puntati sul talento dell’Udinese: ecco le ultime notizie

Nell’ambito della tifoseria partenopea c’è una enorme delusione ed amarezza. Visto il primo posto in classifica e la cessione di Khvicha Kvaratskhelia avvenuta per una cifra a dir poco importante pari a 75 milioni di euro, ci si aspettava di più ma alla fine è arrivato, sul gong, il solo Noah Okafor. In tal senso, arriva un retroscena a dir poco importante ed interessante.

Stando a quanto raccontato da Style TV, Crescenzo Cecere, intermediario di Florian Thauvin, ha svelato che il Napoli in passato ha avuto un approccio concreto per il numero dieci attualmente in forza all’Udinese prima che quest’ultimo si trasferisse poi in Messico. Alla fine, però, il club di Aurelio De Laurentiis non ha affondato il colpo e si è palesato poi il Tigres.

Napoli, ecco il retroscena sulla trattativa per l’attaccante

Thuavin al Napoli sarebbe stato un affare di enorme interesse e che avrebbe avuto un grande fascino. Ha, infatti, tutti i colpi per infiammare lo stadio Diego Armando Maradona e poteva arrivare a costo zero direttamente dall’Olympique Marsiglia.

Domenica sera, però, giocherà contro gli azzurri e rappresenterà probabilmente il pericolo numero uno per la squadra di Antonio Conte.