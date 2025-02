Serie A, nuovo esonero inatteso: sorpresa per l’erede

In Serie A sta per saltare un’altra panchina, dal momento che il club sembra orientato verso la decisione di percorrere la strada dell’esonero per il proprio allenatore. Si tratta di una scelta che sarà sicuramente dolorosa ma che forse si rende necessaria. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Come è noto, la situazione per i tecnici in Italia è costantemente incerta ed in bilico, per motivi a dir poco ovvi. Culturalmente, infatti, si è alla continua ricerca di un capro espiatorio nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, e da questo punto di vista l’allenatore è un profilo perfetto per essere sacrificato ed indicato come unico responsabile.

Questa stagione sta confermando questa triste tendenza ancora una volta, dal momento che sono stati sollevati dal proprio incarico Ivan Juric e Daniele De Rossi alla Roma, Paulo Fonseca al Milan, Luca Gotti al Lecce, Alessandro Nesta al Monza ed Alberto Gilardino al Genoa. In tal senso, adesso si sta andando a profilare un altro esonero. Andiamo a vedere le ultime.

Serie A, nuovo esonero a sorpresa: le ultime

Nel momento in cui si decide di esonerare un allenatore dal proprio incarico si tratta, in maniera del tutto inevitabile, di una autentica sconfitta per tutte le parti in causa. In tal senso, è anche importante sottolineare come molto spesso sia più semplice cambiare solo la guida tecnica che rivoluzionare una intera rosa. Ed ora un club sembra orientato a percorrere questa strada non appena concluso il mercato.

Stando a quanto raccontato da InterNews1908, in casa Parma è a dir poco in bilico la posizione di Fabio Pecchia dopo gli ultimi risultati che hanno fatto precipitare la squadra nella zona retrocessione. Si giocherà tutto nella partita contro il Cagliari, probabilmente, dal momento che si tratta di uno spareggio per la salvezza a tutti gli effetti.

Cambio in panchina: ecco i principali candidati per la successione

Per la sua successione attenzione ai profili di Walter Mazzarri e Davide Ballardini, due allenatori senza panchina e che sono esperti in salvezze e nell’affrontare situazioni ai limiti del disperato. Insomma, attenzione alla panchina di Fabio Pecchia al Parma: sono giornate decisive.