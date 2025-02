Napoli, tegola per Conte: slitta il rientro dopo l’infortunio

In casa Napoli prosegue la marcia di avvicinamento verso la gara con l’Udinese da non fallire e per Antonio Conte arriva una tegola non di poco conto. Dopo l’infortunio, infatti, slitta ulteriore la data per il rientro in campo del titolare in questione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, gli azzurri sono al lavoro in Serie A per cercare di difendere il primato in classifica. La situazione, però, ancor di più dopo una sessione di calciomercato da dimenticare, è diventata ancora più complicata, dal momento che occorrerà raddoppiare gli sforzi da parte di tutti per sopperire alla partenza di Khvicha Kvaratskhelia, non adeguatamente sostituito.

In tal senso, per Antonio Conte è fondamentale avere a disposizione tutta la rosa, dal momento che le soluzioni a disposizione dell’allenatore le soluzioni a disposizione sono poche. E non sempre, per quanto riguarda le seconde linee, sono adeguate alla situazione. Ora, per un infortunato di lusso in casa Napoli, slitta la data del suo rientro in campo.

Napoli, le ultime notizie direttamente dall’infermeria

Si tratterà di mesi in autentica apnea per il Napoli, che non ne vuole sapere di concedere strada all’Inter in questa lotta serrata, punto a punto, per lo Scudetto. Chiaramente, perché questo diventi possibile, è necessario che tutti i calciatori riescano ad andare oltre quelli che sono i loro limiti. Come fatto fino a questo momento in Serie A. Andiamo a vedere ora le ultime.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Francesco Modugno di Sky Sport, infatti, in una intervista concessa ai microfoni di Radio Marte, è possibile che neanche contro l’Udinese partirà dal primo minuto Alessandro Buongiorno, con il centrale difensivo che potrebbe veder slittare ulteriormente in avanti la data del suo rientro in campo dal primo minuto.

Tegola per Conte: slitta la data del rientro in campo

Per Antonio Conte, infatti, è difficile, per come sta giocando e per la sua condizione psico-fisica, rinunciare a Juan Jesus e, per questo motivo, intende aspettare che Buongiorno abbia raggiunto un livello tale da poter rientrare subito a pieno regime in squadra.

Si tratta di una scelta che, se confermata, si inserisce proprio nel tentativo di cui sopra di curare ogni minimo particolare e di non far sentire nessuno un intoccabile nella sua rosa.