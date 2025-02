Napoli: non solo Lucca, altro colpo dall’Udinese

I partenopei continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. Il centravanti bianconero piace molto, ma c’è anche un altro giocatore che stuzzica Manna

È un Napoli che già pensa al prossimo calciomercato. Antonio Conte ha fatto il pompiere nell’ultima conferenza stampa smentendo qualsiasi delusione per la sessione invernale, ma sicuramente il fatto di non aver trovato il sostituto di Kvaratskhelia non è una cosa che gli va pienamente bene. Ora si sta lavorando per riuscire già da subito a individuare i giusti rinforzi da proporre al tecnico in vista della stagione che inizierà a luglio.

Si è parlato tanto di Lucca, ma il Napoli potrebbe fare un doppio dall’Udinese durante il prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo nel campo delle ipotesi. L’idea dei partenopei comunque potrebbe essere quella di mettere sul tavolo un pacchetto interessante sia per i partenopei che i friulani (per quest’ultimo soprattutto dal punto di vista economico). Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte.

Calciomercato Napoli: svolta improvvisa, l’annuncio da Udine

La sfida contro l’Udinese sarà anche l’occasione di poter vedere da vicino anche gli obiettivi. Lucca ormai non è un mistero. Il centravanti piace da tempo al Napoli tanto che si era pensato di puntare su di lui al posto di Lukaku. In estate il suo nome è pronto a tornare sulla lista di Manna anche come vice del belga.

Ma non è assolutamente finita qui. Secondo il giornalista Surza di Dazn e Udinese TV, il Napoli potrebbe fare un tentativo anche per Bijol. Il centrale piace da tempo ai partenopei e i friulani durante il calciomercato estivo lo cederanno quasi certamente. Da qui non è da escludere un doppio colpo considerati anche gli ottimi rapporti tra i club. Naturalmente ci sarà da battere una folta concorrenza e non è scontato il loro arrivo. Ma Manna vuole lavorare sin da subito a queste operazioni proprio per anticipare le altre squadre.

Lucca e Bijol rappresentano due nomi per il Napoli del futuro. Entrambi sono obiettivi per il calciomercato estivo e si proverà comunque a fare un tentativo. Compito non semplice per diversi motivi, ma la volontà di fare un tentativo e quindi vedremo cosa succederà in futuro.

