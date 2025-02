Partita sospesa: la squadra ha lasciato il campo per protesta

Intorno alla metà del primo tempo, la squadra ospite ha ben deciso di fermarsi ed abbandonare il campo facendo sospendere la partita.

Una scelta piuttosto curiosa quanto sorprendente, anche perché non era mai capitato prima d’ora uno scenario del genere. Difronte agli occhi increduli di avversari ed arbitro, una alla volta i giocatori hanno intrapreso la strada che porta al tunnel degli spogliatoi, opponendosi chiaramente alla possibilità di proseguire il match. Ci saranno sicuramente delle conseguenze a questo comportamento, ma dietro ad una decisione del genere ci sarebbe una motivazione ben precisa, non giustificabile ma che se si approfondisce potrebbe portare qualcuno anche a giustificare quanto deciso dalla squadra ospite.

Partita sospesa per volontà della squadra ospite: ecco dove è successo

Una normalissima partita di campionato passerà alla storia per essere diventata la prima sospesa direttamente da una delle due squadre. Nel bel mezzo del primo tempo, infatti, la formazione ospite ha deciso di abbondare il campo sotto gli occhi increduli non solo dei tifosi presenti allo stadio, ma anche, ed ovviamente, degli avversari e dell’arbitro, trovatosi in estrema difficoltà difronte ad un atteggiamento del genere.

Ma cosa potrebbe mai essere scattato nella mente dei giocatori? Cosa è successo? Stando alle prime indiscrezioni, il comportamento della squadra è stato una conseguenza diretta ad una gestione della partita pessima dell’arbitro. Ovviamente questo è tutto da vedere e verificare, ma a quanto pare la decisione di lasciare il campo è stata presa dopo che il direttore di gara ha fischiato un rigore piuttosto discutibile ai padroni di casa.

In effetti le immagini parlano chiaro e condannano non solo l’ex Napoli Dries Mertens, autore della simulazione, ma anche chi dirigeva la partita insieme ai colleghi in sala VAR ed AVAR. Vuoi dunque una partita già complicata di suoi, vuoi dei precedenti che poi si sono accumulati, l’Adana Demirspor ha ben deciso di abbandonare il campo intorno alla mezz’ora di gioco contro il Galatasaray facendo sospendere la partita sul risultato di 1 a 0 per i turchi di Istanbul.

Cosa succede adesso?

Al momento ancora non si conosce il destino di Galatasaray-Adana Demirspor, partita sospesa per volere della squadra ospite che si è sentita offesa, per utilizzare un eufemismo, dal modo in cui l’arbitro stava dirigendo la partita. Il rigore assegnato poi a favore del club giallorosso, più che dubbio, ha rappresentato essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per una formazione che oramai non ha più nulla da chiedere né a questo campionato né tantomeno a questa stagione.

A seguito di una pesante penalizzazione, infatti, l’Adana Demispor è ultimo in classifica con soli 5 punti, tutt’altro che frutto delle due vittorie e dei due pareggi conquistati fino a questo momento. Rassegnatosi al suo destino, il club turco ha dunque voluto prendersi la scena facendo la voce grossa in merito ad un tema sul quale è più volte intervenuto anche José Mourinho nel corso della stagione. Il comportamento avuto dai giocatori avrà sicuramente delle ripercussioni importanti sul club, ma chissà che non sia servito per cominciare davvero a cambiare le cose in Turchia.