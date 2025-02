Altro che Garnacho, super colpo di De Laurentiis: la conferma

Venduto Kvaratskhelia, De Laurentiis avrà anche fallito l’assalto a Garnacho, ma il super colpo del presidente del Napoli è un altro.

A confermarlo non è solo il rendimento che la squadra sta avendo in questa stagione, ma anche e soprattutto i numeri che la formazione partenopea starebbe registrando. La rosa non sarà stata rinforzata, manca un giocatore che possa effettivamente permettere a Neres e Politano di rifiatare, ma le cose stanno andando per il verso giusto, a conferma del fatto che alla fine dei conti ad avere ragione è sempre il presidente, uomo di esperienza che continua a mantenere la sua squadra ad altissimi livelli, nonostante qualche errore.

Altro super colpo di De Laurentiis

Giustamente al termine di questo calciomercato al Napoli di Aurelio De Laurentiis è stato contestato il fatto di non aver sostituito adeguatamente Khvicha Kvaratskhelia. Certo, Noah Okafor è un giocatore di livello che se rimesso in condizione potrebbe anche fare la differenza, ma non stiamo comunque parlando di quel tipo di profilo che il tifoso, ed Antonio Conte, si aspettava per dimenticare il georgiano.

In settimana il direttore sportivo Giovanni Manna è poi intervenuto per dire effettivamente cosa non è andato, facendo chiarezza su una sessione dove il Napoli sarebbe dovuto essere inevitabilmente più protagonista. Alla fine dei conti, comunque, che Garnacho sia arrivato o meno poco importa, perché il super colpo di Aurelio De Laurentiis è un altro, e lo conferma non solo il rendimento stagionale della sua squadra, ma anche i numeri registrati fino a questo momento.

Stando ai colleghi di AreaNapoli, infatti, in azzurro sarebbe potuto arrivare qualsiasi tipo di giocatore, ma la vera ciliegina sulla torta del presidente azzurro sarà sempre e solo Antonio Conte. Dopo un’annata fallimentare il numero uno partenopeo ha deciso di rompere le righe e compiere un importante sforzo economico per assicurarsi il miglior allenatore possibile per la squadra, ed i risultati lo confermano.

Altro che Garnacho: il futuro del Napoli è suo!

Il tifoso del Napoli giustamente sperava in un sostituto all’altezza di Kvaratkshelia, proprio come Alejandro Garnacho, ma il presidente Aurelio De Laurentiis invita la sua gente a godersi un vero top player della panchina come Antonio Conte. A leggere questa mattina la notizia di Corbo su La Repubblica (Roma-Conte), il sangue di molti tifosi partenopei per un momento si è anche gelato, ma non c’è di cui preoccuparsi.

Stando alle ultime notizie, infatti, il futuro del Napoli è Antonio Conte, ed il futuro di Antonio Conte è il Napoli. Le parti proseguiranno insieme fino a che il salentino non avrà raggiunto il suo obiettivo, ovvero quello di permettere al club partenopeo di compiere finalmente il tanto atteso salto di qualità, dentro e fuori dal campo.