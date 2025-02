Altro esonero in Serie A: tutto pronto per il grande ritorno

La brutta sconfitta di oggi in campionato ha portato la dirigenza a prendere una decisione drastica in vista del proseguo della stagione.

Dopo il recente cambio in panchina, il club non ha potuto fare altro che cambiare nuovamente allenatore, anche perché il ribaltone degli scorsi mesi non ha dato gli effetti sperati. Basti pensare che con la nuova, ma oramai già vecchia, guida tecnica, la squadra ha vinto solo una volta in 7 occasioni, perdendo poi in tutte le altre sei. Insomma, un vero e proprio disastro, che conferma il complicato andazzo di una stagione che starebbe scivolando sempre più via.

Fino a che la matematica non condanna, la società ha intenzione di provarci, ed è per questo che è tutto pronto per il grande ritorno in panchina.

Altro esonero in Serie A: è ufficiale

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, come la Serie A, dove proprio in queste ore è saltata l’ennesima panchina della stagione.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, o meglio, si credeva che quantomeno la dirigenza potesse riunirsi per decidere il da farsi, ma lo stato maggiore del club ha deciso così dopo la brutta umiliazione di oggi in campionato. Ci sta perdere una partita, ma non nel modo in cui l’ha fatto oggi la squadra, senza idee, voglia di reagire e dimostrare di non meritare la situazione nella quale attualmente riversa. In questo caso a pagarne le conseguenze è l’allenatore, che dal suo arrivo non è comunque riuscito a dare quella svolta che invece si credeva e sperava. Invece che andare avanti si sono compiuti diversi passi indietro, ed è questo quello che ha portato il club a prendere questa decisione.

Stando dunque a quanto comunicato dalla stessa società sui propri canali ufficiali, Salvatore Bocchetti non è più l’allenatore del Monza. Arrivato in Brianza a fine 2024, in 7 partite alla guida dei Bagai l’ex calciatore di Milan e Spartak Mosca, tra le altre, ha ottenuto una sola vittoria e 6 sconfitte.

Tutto pronto per il grande ritorno in panchina

Il Monza ha deciso di esonerare Salvatore Bocchetti. Non a sorpresa ma perché effettivamente l’allenatore italiano non era riuscito nel mentre a sistemare la situazione, già critica di suo, della formazione biancorossa. Stando ai colleghi di Sky Sport, la scelta sarebbe stata presa direttamente da Adriano Galliani, scottato dall’umiliazione subita oggi a Roma dalla squadra contro la Lazio.

A fronte di questo, riporta sempre la nota emittente, il Monza dovrebbe richiamare in panchina Alessandro Nesta, esonerato lo scorso 28 di dicembre dopo la sconfitta del Tardini contro il Parma.