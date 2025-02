Napoli, l’obiettivo di mercato KO: brutto infortunio al ginocchio

In casa Napoli arrivano delle notizie che lasciano tutti di stucco. L’obiettivo di mercato sta facendo i conti con un terribili infortunio che può stravolgere pure i piani di mercato degli azzurri. Si tratta di un problema che si presenta molto serio al ginocchio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, lo stress a cui sono sottoposti i calciatori è tale per cui è difficile immaginare di poter fronteggiare tante e tali partite senza poi incappare in dei problemi fisici. Anche piuttosto seri. Non è certo un caso il fatto che stiano aumentando in termini di frequenza quegli stop che costringono i calciatori a restare ai box per tanto, troppo tempo.

Chiaramente, in una situazione del genere cambiano i piani di mercato di tutte le parti in causa. Sia di chi deve vendere per fare cassa, sia di chi deve acquistare. Che ovviamente vuole vederci chiaro prima di affondare il colpo anche sui tempi di recupero necessari per smaltire questo problema. Ed ora a fare i conti con una situazione del genere è proprio il Napoli.

L’obiettivo di mercato va KO: le ultime notizie

Il club di Aurelio De Laurentiis, seppur al momento è totalmente concentrato sul campo e sulla lotta per lo Scudetto, sa che deve iniziare a guardarsi attorno in vista del prossimo mercato estivo, dal momento che sono tanti gli innesti che servono alla squadra di Antonio Conte in caso di ritorno, che sembra ormai scontato, in UEFA Champions League.

Tra i profili che sono stati accostati per la difesa al Napoli c’è anche quello di Mattia Viti, talentuosissimo prodotto del vivaio dell’Empoli che ieri contro il Milan, nel primo tempo, è andato KO per un bruttissimo infortunio al ginocchio. Come raccontato da DAZN, le prime sensazioni sono molto negative e si teme un lunghissimo stop, visto che potrebbero essere coinvolti i legamenti.

Napoli, il difensore KO per un infortunio al ginocchio: si teme lungo stop

In tal caso, sarebbe difficile immaginare un suo addio in estate in generale, dal momento che sarebbe troppo un azzardo anche per il Napoli provarci per Viti senza avere chiaro il quadro della situazione. Ricordiamo che gli azzurri, con gli addii di Juan Jesus e Rafa Marin che sembrano scontati, dovrà chiudere per due centrali di difesa.