Infortunio Spinazzola, tegola per Conte: i tempi di recupero

Infortunio Spinazzola, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in casa Napoli e rappresenta sicuramente una brutta tegola per Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime sulle sue condizioni ed anche in relazione ai tempi di recupero, dal momento che potrebbe crearsi una situazione di autentica emergenza.

Per l’ex difensore della Roma ed anche della Nazionale italiana è stata una stagione particolare questo primo anno al Napoli. Inizialmente, infatti, ha faticato molto per i carichi di lavoro di Antonio Conte ed ha impiegato un po’ di tempo ad entrare nei meccanismi del tecnico. Finendo per perdere il posto da titolare per l’esplosione di Mathias Olivera.

Non a caso a gennaio si è a lungo vociferato, in maniera insistente, di un suo addio. Con la svolta, però, che è stata rappresentata dalla partita contro la Fiorentina. E’ stato impiegato da esterno d’attacco, ha fatto benissimo e da lì, complice anche l’infortunio di Olivera, non è più uscito dall’11 titolare. Risultando sempre tra i migliori in campo ogni partita.

Infortunio Spinazzola, le ultime notizie in casa Napoli

Antonio Conte ha dimostrato di fidarsi ciecamente di lui, ma ora questo infortunio per Leonardo Spinazzola può essere davvero un duro colpo. Soprattutto dal momento che la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in casa Napoli il giorno di una sfida decisiva in chiave Scudetto come quella di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese.

COme raccontato da Repubblica oggi in edicola, l’infortunio di Spinazzola è di lieve entità, dal momento che si tratta di un semplice mal di schiena. Ma Antonio Conte non vuole rischiare, complice anche la vicinanza di partite decisive come quella contro la Lazio o quella con l’Inter, tra meno di un mese. Stamattina sarà valutato in vista di stasera, ma vediamo le ultime.

Tegola per Conte: svelati i tempi di recupero per il terzino

Probabile che nel momento in cui non dovesse farcela, sarà regolarmente della partita poi a meno di sorprese per il testa a testa contro la Lazio. Insomma, si tratterebbe di stringere i denti per un turno.

Con Olivera KO e l’infortunio alla schiena di Leonardo Spinazzola, in caso di forfait potrebbe seriamente partire dal primo minuto come terzino sinistro Pasquale Mazzocchi, che non ha una maglia da titolare da diversi mesi.