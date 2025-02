Napoli, ADL vara il nuovo centro sportivo: ecco dove

Il presidente De Laurentiis, pungolato da Conte in conferenza, ha le idee chiare per il nuovo centro sportivo. Sarà addio a Castel Volturno, ecco dove nascerà il nuovo quartier generale degli azzurri

Tutto può cambiare nei prossimi mesi per nuove idee innovative. Il Napoli è pronto a mirare in alto con la nuova rivoluzione realizzata da Antonio Conte: ecco la nuova mossa a sorpresa per il nuovo centro sportivo.

Vent’anni di crescita esponenziale per il marchio Ssc Napoli sotto la presidente di De Laurentiis, ma non è finita qui. Il numero uno della soceità partenopea è al lavoro per puntare sempre più in alto: ecco la verità assoluta per un nuovo progetto. Una novità assoluta per costruire un nuovo quartier generale caratteristico per la società azzurra: urgono investimenti specifici per riportare in alto il Napoli lavorando su piccoli dettagli.

Napoli, il nuovo centro sportivo di ADL: spunta l’annuncio

Il ds Manna continuerà a lavorare su nuovi rinforzi, ma Conte ha alzato la voce in conferenza stampa svelando il suo pensiero per aiutare il club partenopeo ad espandere il suo progetto a partire dalle strutture.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente De Laurentiis cercherà di investire tanti milioni per costruire il nuovo centro sportivo. Un impianto da sogno che potrebbe sorgere nella zona di Lago Patria nel comune di Giugliano: dopo tanti anni gli azzurri potrebbe dire addio al quartier generale di Castel Volturno.

Lo stesso Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro l’Udinese, ha rivelato che cercherà di aiutare il club partenopeo a crescere a partire dal settore giovanile che al momento non è presente come si vorrebbe. Finora l’accordo con Castel Volturno è stato esteso fino al 2026, poi potrebbero esserci novità importanti per il futuro.

Saranno mesi decisivi per conoscere il futuro di Antonio Conte: nelle ultime ore è spuntata anche la Roma che ha messo in lizza l’allenatore del Napoli come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica. Nel frattempo il presidente De Laurentiis cercherà anche di fare il restyling dello Stadio Maradona per Euro2032: un momento decisivo per sognare in grande con il Napoli che rischia davvero tanto. Un nuovo punto di partenza per ambire a grandi palcoscenici con il ritorno immediato in Champions League: Conte è l’arma in più per il presidente De Laurentiis.